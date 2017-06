Goiano cobra vitória fora de casa para Figueirense reagir na tabela

Série B 07/06/2017 | 10h00 Atualizada em

Três derrotas seguidas, sendo duas delas no Orlando Scarpelli. A próxima missão do elenco do Figueirense está evidente: vencer fora de casa. Esta foi a cobrança do técnico Márcio Goiano depois do revés por 2 a 1 para o Internacional, na noite de terça-feira. O Figueira está na 13ª colocação e vai enfrentar o ABC, em sétimo, às 19h de sábado, em Natal.

— Tirando o jogo do Boa, com muita água, se você for colocar o jogo contra ao Guarani e o Internacional, a equipe jogou. Se você pegar os números, o resultado, claro, não tivemos o resultado positivo, mas os números não vão ao nosso encontro. É pensar para frente, foi a quinta rodada, a equipe que é líder tem 11 pontos conquistados (Juventude). É o que falei para eles (atletas): para reverter essa situação, é ganhar fora. É pensar positivo, o vestiário a gente sente que eles sentiram a derrota. Tem jogo no sábado, é buscar essa vitória fora para recuperar os pontos perdidos — disse o treinador do Furacão.

A partida, ainda, marcou a reestreia de Marco Antônio. O atleta entrou no decorrer da segunda etapa. No entanto, o resultado não foi o dos melhores para uma estreia. Ainda assim, Goiano gostou da atuação dele.

— É aquela história, a gente mudar uma situação para dar uma tranquilidade maior, colocar o Zé Antônio na proteção e o Marco Antônio seria o jogador que organiza esse jogo por trás.. Tem a versatilidade de todos eles, nós ganhamos mais um atleta, isso chama a atenção, você dá mais função. O Figueirense tem uma boa equipe, no futebol acontecem esses erros no sentido de derrotas. Vamos brigar até o final para brigar para voltar na Série A — completou o treinador