Ensino superior 05/06/2017 | 16h18 Atualizada em

A reitoria da Furb emitiu nota na tarde desta segunda-feira informando a suspensão das atividades de avaliações e provas ao longo desta semana. O motivo é o estado de atenção em razão das chuvas e da elevação do nível do Rio Itajaí-Açu. A Furb também informou a suspensão das atividades de residência médica feitas por alunos de Medicina no hospital Santa Isabel. As aulas e atividades administrativas da Furb, no entanto, estão mantidas segundo a nota oficial.