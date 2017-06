Funcionária da Havan de Barra Velha morre após ser prensada por uma empilhadeira

Norte de SC 03/06/2017 | 12h35 Atualizada em

Uma funcionária da loja de departamentos Havan, na filial em Barra Velha, Maria José Guedes da Silva, de 47 anos, morreu após ser prensada por uma empilhadeira, segundo informações do Corpo de Bombeiros Voluntários do município no Norte de SC. Eles informaram que ela chegou a ser socorrida com vida, porém não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada por volta das 16h desta sexta-feira.

Ainda segundo os bombeiros, a funcionária trabalhava como servente de limpeza e foi socorrida com ferimentos graves na altura do tórax. Na ambulância, a caminho do Pronto Atendimento teve uma parada cardíaca e morreu.

A Havan não informou mais detalhes sobre a ocorrência ou quais as funções que a funcionária desempenhava. Disse em nota que "lamenta o ocorrido com a colaboradora da filial Barra Velha (SC) e informa que está apurando as causas do incidente e que está prestando toda a assistência necessária à família".



