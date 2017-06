Forças Democráticas Sírias avançam em Raqa contra o Estado Islâmico

Beirute 07/06/2017 | 09h21

As Forças Democráticas Sírias (FDS) seguem ganhando terreno nesta quarta-feira em Raqa, um dia após lançar sua ofensiva final contra o reduto do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, indicaram comandantes locais.

Na quarta-feira, as forças da aliança árabe-curda, apoiadas pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, conquistaram o bairro de Mechleb e a cidadela de Harqal, localizada a dois quilômetros do perímetro de Raqa, numa colina com vista para a periferia oeste da cidade.

Esta manhã, travavam combates em três frentes e em torno de Raq, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Há combates no leste e oeste da cidade", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

"As FDS também combatem no complexo militar da 'Divisão 17', cerca de dois quilômetros ao norte de Raqa, mas a área está repleta de minas terrestres", acrescentou.

De acordo com o OSDH, a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos bombardeou durante a noite vários alvos na cidade.

O Estado Islâmico assumiu o controle de Raqa em 2014 depois de expulsar outros grupos rebeldes e transformou a cidade em sua "capital" na Síria.

Segundo a ONU, cerca de 160.000 pessoas vivem na cidade, contra 300.000 antes do início do conflito.

* AFP