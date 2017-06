Fora de casa, Criciúma perde por 1 a 0 para o invicto Juventude

série B 06/06/2017 | 21h07 Atualizada em





Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Por pouco o Criciúma não volta para casa com mais um ponto ganho. O Tigre perdeu para o Juventude, no Alfredo Jaconi, por 1 a 0, com gol de Vinícius aos 41 minutos do segundo tempo. O time do técnico Luiz Carlos Winck caprichou na marcação durante toda a partida, e na cobrança de escanteio, o zagueiro que entrou no intervalo mandou de cabeça, sozinho dentro da área. Com a derrota, o time catarinense continua na zona de rebaixamento, enquanto o Juventude assume a liderança da competição.

O alviverde gaúcho começou a partida com total posse de bola. A primeira tentativa contra o gol de Luiz foi com menos de um minuto de jogo, e saiu dos pés do atacante Ramon. Depois desse lance, pouca coisa aconteceu, e a partida se concentrou bastante no meio campo. Os dois times marcavam em cima, e apesar da maior posse de bola, o dono da casa não teve grandes chances. A tentativa mais perigosa foi aos 25, quando Zé Roberto mandou de cabeça contra o gol de Matheus Cavichioli. Ruan Renato salvou em cima da linha, e a bola ficou com o goleiro alviverde.

Focado na marcação, o Criciúma ficou um pouco recuado em campo, e nas poucas chegadas com Alex Maranhão e Fabinho Alves, as bolas não apresentaram perigo. Depois de um primeiro tempo morno, só o Ju mexeu no intervalo, na entrada de Vinícius no lugar de Tinga. Os donos da casa criaram mais e dominaram os primeiros minutos da etapa final. O Criciúma tentou uma reação, mas o jogo estava truncado. Aos 41 minutos, na cobrança de escanteio, o zagueiro Vinícius cabeceou sozinho, e Luiz não conseguiu segurar.

O próximo desafio do Tigre é 19h15min de sexta-feira, no Heriberto Hülse, contra o CRB. Vai ser o primeiro jogo do técnico Winck em casa, diante da torcida. A partida é válida pela sexta rodada da competição.

FICHA TÉCNICA

Juventude - 1

Matheus Cavichioli; Tinga (Vinícius), Domingues, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel e Lucas (Bruninho); Juninho, Leílson (Wallacer) e Ramom; Tiago Marques

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Criciúma - 0

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Barreto, Jocinei e Alex Maranhão (Pitbull); Caio Rangel, Zé Roberto (Jheimy) e Fabinho Alves (Silvinho)

Técnico: Luiz Carlos Winck

Gol: Vinícius, aos 41 do segundo tempo

Cartões amarelos: Diogo Mateus, Zé Roberto, Caio Rangel, do Criciúma. Lucas, Vinícius, do Juventude

Arbitragem: Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado por Pedro Jorge de Araújo e Esdras Mariano Albuquerque (trio do AL)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Público: 3.439

Renda: R$ 35.060

