Florianópolis realiza mutirão de recadastramento de beneficiados do Bolsa Família 

Benefício 07/06/2017 | 16h31 Atualizada em

Neste sábado (11), a Secretaria de Assistência Social de Florianópolis realiza um mutirão das 8h às 12h no Pró-Cidadão para recadastramento das famílias do Programa Bolsa Família que estão com o benefício bloqueado por solicitação do Governo Federal. Foram identificados 886 cadastros na Capital que precisam ser atualizados.

As pessoas que fazem parte deste grupo devem comparecer no mutirão para atualizar os dados e garantir o benefício. Em caso de dúvidas, o Cras de cada região está à disposição.

A família precisa levar os documentos abaixo de todos os moradores da casa. Na falta destes documentos, não será feito o cadastro.

DOCUMENTOS ORIGINAIS ADULTOS (MAIORES DE 18 ANOS)

* Carteira de Identidade (RG)

* CPF

* Título de Eleitor

* Carteira de Trabalho (mesmo não assinada) +Contracheque

* Comprovante de renda e/ou benefícios (INSS,contracheque de servidor público, declaração de trabalho nos casos de autônomo)

* Certidão negativa do INSS

* Comprovante de residência atualizado (30 dias) – contrato de aluguel, conta de luz, água ou telefone

* Caso de adulto estudante: atestado de frequência escolar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0 A 17 ANOS)



* Certidão de Nascimento Original e/ou Carteira de Identidade (RG)

Acima de 4 anos

* Atestado de frequência escolar atualizado 30 dias

* Carteira de vacinação para crianças menores de 5 anos