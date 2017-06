Figueirense precisa voltar a vencer diante do Internacional pela Série B

Em Floripa 06/06/2017 | 07h36 Atualizada em

Depois de duas derrotas seguidas, o Figueirense entra em campo na noite desta terça-feira, às 20h30min, precisando de uma vitória para voltar a dar alegrias ao torcedor e subir na tabela na Série B. O adversário é o Internacional, que acumula uma vitória, dois empates e uma derrota, e também precisa do triunfo para sair na 10ª colocação do torneio. A equipe gaúcha tem um ponto a menos e está uma posição abaixo do time catarinense. Números que destacam o equilíbrio que é esperado para este confronto no Estádio Orlando Scarpelli.

Fortes candidatas ao acesso à elite do futebol nacional no final do ano, Figueira e Inter precisam mostrar força para ganharem confiança neste início de competição. No Figueira, as inúmeras contratações já deram outra identidade ao grupo de Márcio Goiano. Já o Colorado tem no novo comandante, Guto Ferreira, uma fonte de inspiração para buscar a segunda vitória.

– Tanto o Figueirense quanto o Internacional buscam o G-4 e querem voltar à Série A. O nosso pensamento é esse. Eles também vão buscar voltar. Os resultados acontecem. Eu sinto muito por esses dois últimos jogos. O Internacional é uma grande equipe, sabemos que podem ter mudança, nossa equipe está forte e focada – ponderou Goiano.

E o treinador do Figueirense está certo ao falar sobre mudanças. Do lado vermelho e branco, o técnico Guto Ferreira não confirmou qual será o time que escalará para o jogo, mas garantiu que será diferente do escolhido no empate contra o Juventude.

– Vou adiantando que, dentro da planificação do trabalho, vamos ter algumas alterações. O meu conceito é embasado em poder ir para o campo e comandar a equipe. Se o cara só estiver jogando, não tem como. Focando em cima do grupo, temos de ver todo mundo, sentir cada um. O momento de fazer isso é agora, não pode ser lá na frente. É o momento de utilizar, observar e encontrar alguma maneira de ter tempo para ajustar a equipe – destacou.

Depois das derrotas, Goiano pede cautela

Com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas disputadas na Segundona, o técnico do Figueirense não quer fazer alarde, e sim passar tranquilidade e serenidade aos seus comandados. Ele ressaltou que a competição tem altos e baixos e que é preciso muita cautela neste momento.

– O início da competição é isso. Foram duas vitórias, talvez muita euforia, não por nossa parte, mas por ter ganhado jogos e, posteriormente, teve as duas derrotas. Isso aconteceu com a gente, vai acontecer com outras equipes. O Internacional perdeu pontos dentro de casa, isso faz a diferença. Não adianta ter euforia nesse momento, ainda tem muito campeonato pela frente, mas temos que estar perto, dentro ou próximo do G-4 – completou Goiano, que não confirmou o time que a campo.

Uma das novidades entre os relacionados deve ser o meia Marco Antônio, apresentado oficialmente ontem e que já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

– É um jogador que conversei bastante, sabe se posicionar. A intenção é leva-lo para o jogo e se der para aproveitar, vamos aproveitar. É experiente e vencedor. Vai somar bastante na equipe – finalizou Goiano.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues, Dudu, Leandro Almeida, Bruno Alves, Iago; Pereira, Dudu Vieira, Juliano, Jorge Henrique; Robinho e Henan.

Técnico: Márcio Goiano.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Fabinho e Charles; William Pottker, Roberson e Carlos; Brenner.

Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem: Flavio de Souza, auxiliado por Daniel Marques e Ricardo Pavanelli (trio de SP).

Horário: 20h30min.

Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

