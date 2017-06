Figueirense perde para o Inter e chega a três derrotas seguidas

Série B 06/06/2017 | 22h24 Atualizada em

Não passou de um bom começo. Depois de iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro com duas vitórias e encantamento de seu torcedor, o Figueirense amargou o terceiro jogo seguido com derrota. O time alvinegro até foi competitivo, chegou a dominar o Internacional em muitos momentos, pressionou, mas não conseguiu ser tão eficiente quanto os colorados: 2 a 1. Do G-4, o Figueira foi parar no meio da tabela.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o ABC, fora de casa. O confronto está marcado para as 19h de sábado, no Frasqueirão. No mesmo dia, porém às 16h30min, o Internacional encara o Náutico, no Beira-Rio.

O time intenso e veloz foi o visitante, para surpresa da maior parte dos torcedores no Orlando Scarpelli. O Internacional tomou conta da partida nos minutos iniciais, criou chances e ficou perto de fazer a rede alvinegra balançar. O Figueirense não conseguiu imprimir o toque de bola, foi envolvido de vermelho. Aos 15, não teve jeito, o time mandante marcou mal e o argentino Victor Cuesta, livre, não precisou pular muito para abrir o placar de cabeça. Males que vêm para bem. O gol sofrido acordou o Figueira.

Os jogadores de camisa preta e branca fizeram, enfim, o que deles a torcida esperava. O time da casa botou a bola no chão e começou a construir suas jogadas. A elevação do volume de jogo foi recompensada sem demora. Sete minutos depois de ser vazado, o Furacão igualava. Depois de toque de bola envolvente, Matheus Pereira mandou na área. Na medida para Henan aparecer de cabeça na pequena área e fazer o placar mexer: 1 a 1. A partida ficou igual até o final. O Inter até se assanhou, mas as tentativas no fim da etapa inicial foram sem sucesso.

Os dois times voltaram do intervalo com alterações. No Figueirense, Matheus Pereira deu a vez para Luidy. O técnico Márcio Goiano queria um Alvinegro mais agressivo, mas esbarrou no meio mais congestionado pelo Colorado a partir da saída do atacante Brenner para a entrada do meia Juan. Ainda assim, o Figueira encontrava caminho para atacar pelos lados, como fez aos 19. Dudu Vieira arrancou pelo lado direito e tocou pelo alto, na área. Desta vez, Henan não conseguiu fazer o gol.

O lance levantou o Furacão que seguiu agressivo e por muito pouco não chegou o segundo, aos 27. Henan recebeu na área e girou. A bola passou por Danilo Fernandes e passou na frente da linha do gol. Jorge Henrique ainda tentou completar, mas não alcançou. Dois minutos depois, Dudu Vieira mandou uma pedrada com veneno. Danilo Fernandes fez grande defesa e evitou. Quem não faz, leva. O Internacional passou na frente aos 30. Uma afastada da defesa virou lançamento que Pottker, ex-Figueira, botou para Diego, que havia entrado em ação instantes antes, cutucar e fazer o 2 a 1. A esta altura, Marco Antônio já estava em ação e o Figueira todo no ataque.