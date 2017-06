Festival alemão de rock será retomado depois que ameaça de atentado foi descartada

Berlim 03/06/2017 | 07h41

O festival de música "Rock am Ring", o mais importante da Alemanha, que na sexta-feira foi suspenso por uma "ameaça terrorista", será retomado neste sábado, depois que o risco de atentado foi descartado, anunciaram os organizadores.

A polícia confirmou à AFP que concluiu as investigações no local do festival, que acontece em Coblenz e atrai 90.000 pessoas.

"Após intensas inspeções em toda a área do festival, as suspeitas de um perigo iminente não foram confirmadas", explicaram os organizadores.

A área do festival foi evacuada na sexta-feira por uma "ameaça terrorista", menos de duas semanas depois de um atentado ao final de um show da cantora Ariana Grande em Manchester que deixou 22 mortos.

A polícia Coblenz afirmou na sexta-feira que tinha "elementos concretos" que não permitiam descartar uma possível ameaça, mas não revelou detalhes. Um show do grupo Rammstein foi cancelado.

Depois do atentado de 22 de maio em Manchester, os organizadores do "Rock am Ring" reforçaram a segurança com 1.200 agentes adicionais da região de Adenau, onde acontece o festival.

A Alemanha permanece sob ameaça desde dezembro, quando um caminhão avançou contra um mercado de Natal em Berlim e matou 12 pessoas, um atentado reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

* AFP