Fachin aceita pedido de Temer e prorroga prazo para responder às perguntas da PF

Delação da JBS 06/06/2017 | 18h52 Atualizada em

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin prorrogou o prazo para o presidente Michel Temer responder às perguntas encaminhadas pela Polícia Federal. A nova data-limite é sexta-feira (9), às 17h. As informações são do portal G1.



Leia mais

Temer pede ao STF mais tempo para responder às perguntas da Polícia Federal

Questionário da PF a Temer embute "pegadinhas"

As perguntas que a PF não enviou a Temer, mas que a internet gostaria que ele respondesse



Na decisão, o ministro considerou que a prorrogação do prazo não prejudicaria as investigações sobre o presidente.

"Em análise pautada pelo princípio da razoabilidade, compreendo possível deferir o pleito, especialmente considerando o número de perguntas formuladas, bem como o fato de que, em princípio, não adviria prejuízo à investigação a postergação do prazo anteriormente assinalado", escreveu Fachin.



Leia as últimas notícias sobre a delação da JBS