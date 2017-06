"Fabuloso", elogia Deschamps sobre bicampeonato de Zidane

Clairefontaine-en-Yvelines 05/06/2017 | 11h26

O técnico da seleção francesa Didier Deschamps concedeu entrevista coletiva, nesta segunda-feira, e rasgou elogios ao compatriota Zinedine Zidane, que realizou trabalho "fabuloso" ao vencer a Liga dos Campeões duas vezes seguidas.

"Fabuloso. Ninguém tinha conseguido. É campeão da Europa duas vezes em um ano e meio como técnico. Estou muito feliz por ele. É a coroação de uma temporada em que também são campeões da Liga espanhola. É difícil fazer melhor", falou Deschamps, que chegou à final do torneio continental em 2004, comandando o Monaco.

"Ele tirou um tempo e no momento certo, quando já estava no cargo, demonstrou a todos o que sabia fazer como jogador: transmitir. Zidane transmite muita tranquilidade e conhece muito bem seus jogadores", acrescentou o treinador francês, companheiro de Zizou na seleção campeã da Copa do Mundo de 1998.

O Real Madrid venceu a 12ª Liga dos Campeões em sua história ao vencer a Juventus por 4 a 1, no sábado. Os merengues se tornaram os primeiros a conquistar o bicampeonato em 27 anos.

Em apenas 18 meses como treinador, Zidane também venceu a Supercopa da Europa 2016 e o Mundial de Clubes 2016.

* AFP