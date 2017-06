Fabinho Santos mexe no time para JEC voltar a vencer no Campeonato Brasileiro

Série C 03/06/2017 | 06h01 Atualizada em

Ricardo Lobo terá a primeira oportunidade como titular do Joinville no confronto deste domingo, no interior de São Paulo

Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Depois de muito mistério durante a semana, finalmente o técnico Fabinho Santos deu pistas de qual formação do Joinville ele colocará em campo na partida deste domingo, às 18 horas, em Ribeirão Preto (SP), contra o Botafogo-SP. Em termos táticos, não há grandes novidades – o treinador continuará utilizando o esquema 4-2-3-1. No entanto, as peças não serão as mesmas da última rodada, diante do Tupi.

As mudanças começam na defesa. Alex Ruan, recuperado de lesão, volta à lateral esquerda. O técnico do JEC afirmou, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, que chegou a testá-lo mais à frente, mas deve mantê-lo na linha defensiva.

Quem também está de volta é o volante Tinga, que, assim como Alex Ruan, se recuperou de lesão e foi confirmado pelo comandante durante a entrevista.

— Com o Tinga, assim como o Breno, a equipe fica mais ofensiva, pois ele é um volante que consegue arrastar a bola com qualidade. O time todo ganha mais ofensividade — avaliou.

A outra alteração confirmada pelo treinador é a entrada de Ricardo Lobo no comando de ataque. O jogador, contratado junto ao Brusque, estreou na semana passada, teve boa movimentação e foi responsável pela assistência para o gol de Bruno Rodrigues.

— Ele (Ricardo Lobo) é um jogador que, por onde passou, se destacou. Por isso, nós vamos entrar com um centroavante, isso é um fato — acenou.

Se precisar de outro centroavante, Fabinho ainda terá à disposição Rafael Grampola, jogador trazido do Bragantino, um dos maiores investimentos do Joinville para a Série C. O camisa 9 ainda não tem totais condições de atuar durante os 90 minutos, mas está relacionado e poderá ser uma das opções do Joinville ao longo do segundo tempo em Ribeirão Preto.

A partida deste domingo é válida pela quarta rodada da Série C. No momento, o JEC é o terceiro colocado da chave B, com cinco pontos, um a mais do que o Botafogo-SP, sexto lugar na classificação do grupo.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Esporte Interativo.