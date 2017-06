EUA: Venezuela deve abordar direitos humanos em seu país ou deixar Conselho de Genebra

Genebra 06/06/2017 | 08h32

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, pediu nesta quinta-feira a Venezuela que aborde a questão da violação dos direitos humanos em seu país ou abandone o Conselho da ONU de Genebra.

"Se a Venezuela não pode (abordar as violações dos direitos humanos no país), deveria renunciar voluntariamente a seu lugar no Conselho de Direitos Humanos até colocar a sua casa em ordem", afirmou Haley em Genebra.

"Integrar este Conselho é um privilégio e um país que viola direitos humanos não deveria estar autorizado a ter um espaço à mesa", completou.

No discurso para os 47 membros do Conselho, Haley, que tem status de ministra, lamentou que a ONU "nunca tenha examinado uma resolução sobre a Venezuela, embora em março tenha aprovado cinco resoluções parciais contra um só país, Israel".

Israel é o único país que tem um ponto fixo na ordem do dia em todas as sessões do Conselho de Genebra, que acontece três vezes por ano.

Israel e seu principal aliado, Estados Unidos, denunciaram em várias ocasiões a "agenda parcial" do Conselho e negam a participar nos debates.

O Alto Comissário das ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, disse nesta terça-feira que "a crise crescente dos direitos humanos" na Venezuela "destaca a necessidade cada vez mais urgente de ter uma análise imparcial e uma ajuda rápida".

apo/pc.zm/fp

* AFP