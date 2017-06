EUA enfraqueceu sua liderança por decisão sobre clima

Nações Unidas 06/06/2017 | 20h20

A decisão do presidente Donald Trump de abandonar o acordo de Paris sobre as mudanças climáticas vai desgastar a liderança política e moral dos Estados Unidos no mundo, disse nesta terça-feira o embaixador francês nas Nações Unidas.

Os Estados Unidos estão sendo percebidos atualmente neste tema como "situados no lado errado da história", declarou à imprensa o embaixador Francois Delattre.

Trump anunciou na semana passada que Washington abandonará o acordo, assinado em 2015 por mais de 190 países, gerando fortes críticas em seu próprio país e no mundo todo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu um forte respaldo ao acordo, e reações semelhantes dos governos da Índia e da China confirmam que o pacto de Paris é o "nosso roteiro comum" rumo a um planeta com menos emissões poluentes, recordou Delattre.

Os Estados Unidos, o maior emissor de carbono depois da China, assinou o texto sob a administração de Barack Obama, mas Trump afirmou que iria rever a adesão por considerar que o acordo prejudica a economia do país.

A decisão de Trump "vai além da política de mudanças climáticas" e é um "fator de erosão da liderança moral e política dos Estados Unidos" no mundo, acrescentou o embaixador francês.

