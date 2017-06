Escolha de novo desembargador do TJSC está suspenso até julgamento de ação popular

Moacir Pereira 03/06/2017 | 08h01 Atualizada em

Juiz Alcides Vetorazzi, da 2ª Vara Federal de Florianópolis, concedeu liminar, em parte, suspendendo a nomeação e posse do desembargador nomeado Alex Santoreno cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O despacho foi registrado em ação popular requerida OAB-SC e no mandado de segurança impetrado pelo advogado Stefan Sandro Pupioski em favor de Alex Santore.

O magistrado determinou também a manutenção da lista sêxtupla da Ordem dos Advogados do Brasil, mantendo o nome do advogado Alex Santore, o sexto, até que haja julgamento de mérito da ação popular e do mandado de segurança.

A OAB-SC marcou reunião do Conselho Estadual para o dia 22 de junho com o objetivo de eleger um novo nome para substituir Alex Santore. Com a decisão do juiz Alcides Vetorazzi, esta decisão não acontecerá.

No mandado de segurança era requerida a nulidade dos atos praticados pela OAB-SC contra o desembargador nomeado Alex Santore, "por violação do processo legal e ausência de ampla defesa" e juntados documentos que comprovariam o exercício da profissão por 10 anos, principal ponto de discórdia do processo.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



"Sem Jornalismo não há Democracia", diz professor Carlos Alberto Di Franco



Dívida pública do governo catarinense passou para R$ 33,77 bilhões em 2016



STJ deve ser acionado para garantia da posse de Alex Santore como desembargador do TJSC