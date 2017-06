Encontrados destroços de avião militar que desapareceu com mais de 100 pessoas em Mianmar

Acidente 07/06/2017 | 10h26 Atualizada em

A Força Aérea de Mianmar anunciou ter encontrado destroços do avião militar desaparecido nesta quarta-feira (7) na costa sudeste do país. Pelo menos 116 pessoas estariam a bordo da aeronave.

– Encontramos peças do avião no mar, a 218 quilômetros de Dawei – declarou Naing Lin Zaw, da Força Aérea.

"A comunicação foi logo perdida, às 13h35min (4h5min de Brasília)", haviaa anunciado anteriormente o general Min Aung Hlaing, comandante das Forças Armadas. O general afirmou que 106 soldados estavam a bordo, além de membros de suas famílias e 14 pessoas da tripulação, mas sem fornecer o número exato. Uma fonte do aeroporto falou em 116 pessoas no total.

– São realizadas operações de busca e resgate com o apoio de aviões e navios militares – acrescentou o chefe das Forças Armadas.

Modelo que teria caído no mar é semelhante ao da foto acima, tirada em 2015 Foto: Ye Aung Thu / AFP

O contato com o avião foi perdido quando sobrevoava a região de Dawei, sudeste de Mianmar, perto do mar Andaman.

O avião decolou pouco antes da cidade de Myeik, sul de Mianmar, e deveria pousar em Yangun, a capital econômica do país.

– Esse tipo de voo é organizado duas vezes por mês para as famílias dos militares. Nos orientamos para um incidente técnico. O tempo estava bom – explicou uma fonte do aeroporto à agência de notícias AFP.

A manutenção do equipamento militar neste país, um dos mais pobres do sudeste asiático, é objeto de dúvidas, apesar do peso político das Forças Armadas.



