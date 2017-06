Empresa de tecnologia industrial de Joinville lança novo modelo de seleção para profissionais

Oportunidade 06/06/2017 | 16h42 Atualizada em

Ler o caderno de empregos? Enviar currículo e portfólio por e-mail? Agendar entrevista com o gerente de recursos humanos? Esses ainda podem ser caminhos para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, mas, para a Pollux empresa que tem a inovação como um dos principais pilares de sua cultura, a busca por novos talentos será por meio do Desafio Pollux, um processo seletivo diferenciado, que envolve jogos e provas presenciais completamente diferentes de métodos tradicionais de recrutamento.



A empresa está selecionando profissionais de desenvolvimento de negócios para as divisões Robotics e Digital da companhia, com atuação em todo o Estado de São Paulo. Para vencer o desafio é preciso ser exímio negociador, ter persuasão, capacidade para gerar negócios e facilidade para entender os procedimentos industriais.



Com etapas em São Paulo (SP) e em Joinville, os candidatos vivenciarão uma experiência baseada em dinâmicas, jogos e diversas atividades interativas para que possam mostrar ao máximo as habilidades inerentes ao cargo.Os interessados devem fazer a sua inscrição no site desafiopollux.com.br.



O evento oficial de lançamento do Desafio Pollux acontecerá no dia 21 de junho, em São Paulo (SP), e os candidatos deverão comparecer ao lançamento, onde serão anunciados os detalhes da vaga, faixa salarial e as primeiras atividades do processo seletivo.



Na última edição do Desafio Pollux, uma das tarefas do processo seletivo buscava analisar a criatividade e agilidade dos participantes em fazer bons negócios. Para isso, os grupos receberam em mãos R$ 5 mil reais, um carro e a missão de, em 24 horas, multiplicar este dinheiro. É por meio de jogos assim, que vão além das dinâmicas tradicionais de Recursos Humanos, que a Pollux espera encontrar seus novos talentos.



— O processo seletivo inovador e interativo aumenta nossas chances de encontrar profissionais que estejam mais alinhados à cultura da empresa. Trabalhar na Pollux é estar em contato com o que há de mais atual em tecnologia industrial, em um ambiente de aprendizado, crescimento e constante inovação. Buscamos pessoas que topem qualquer desafio, por maior que pareça — afirma o presidente e fundador da Pollux, José Rizzo.



A Pollux é a maior empresa de automação brasileira, está há 20 anos no mercado, e foi premiada por cinco vezes consecutivas pelo GPTW como melhor empresa para se trabalhar, além de ser pontuada como a terceira PME que mais cresce pelo ranking da Exame.