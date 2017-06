Em 2016, a cada semana, em média, uma pessoa tirou a própria vida em Joinville

Dê uma chance para a vida 03/06/2017 | 08h00 Atualizada em

Imagine que você sofreu um acidente e fraturou um braço ou quebrou o pé. O caminho natural é ir ao hospital, fazer exames e, por meio de radiografias, identificar o problema. A dinâmica é semelhante no caso de uma doença – uma gastrite ou uma pneumonia, por exemplo. A depressão, no entanto, não aparece quando o paciente é exposto ao raio X, nem é detectada com uma amostra de sangue, mas é uma doença que precisa de tratamento como todas as outras. Ignorar os sintomas é arriscado e, em alguns casos, pode ser fatal: o agravamento no quadro de depressão e de outros transtornos psíquicos e emocionais é a principal causa de suicídios. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, e pelo menos 800 mil tiram a própria vida a cada ano. Ou seja, uma a cada 40 segundos.



No ano passado, Joinville registrou o mais alto número de suicídios da história da cidade: 53 pessoas tiraram a própria vida. Em 1996, quando estes dados começaram a ser computados, foram 22 pessoas e, dez anos depois (em 2006), 21 mortes deste tipo entraram na lista anual da Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, o ano com registro mais alto havia sido 2013, com 48 suicídios em Joinville.



O tabu criado em torno da morte voluntária, com a convicção de que a vítima tem total consciência para compreender e calcular o resultado, é o mais perigoso elemento entre todas as combinações de causas para o suicídio. A falta de conhecimento é, por isso, a primeira que precisa de ¿recuperação¿: a depressão e os outros transtornos devem ser compreendidos por toda a sociedade para que o número de vítimas desta doença diminua e, por consequência, o número de suicídios também.

As mortes por suicídio são atos doentios, sem glamour ou heroísmo. Abalam famílias, desestruturam lares e multiplicam o sofrimento dos que ficam. Histórias de indivíduos que tenham tirado a própria vida sempre envolvem tristeza, revolta e culpa. Afinal, alguém só comete um ato tão brutal quando está em intenso sofrimento, a ponto de não ver mais salvação. Falar sobre suicídio ainda é um tabu. Mas conversar sobre o assunto, entender o fenômeno e estar atento a quem a gente ama são o jeito mais eficaz de se evitar a tragédia.



Só com a percepção dos sintomas a tempo para o diagnóstico e o apoio das pessoas mais próximas do paciente é possível que as políticas públicas para tratamento de doenças como a depressão se tornem efetivas. Para que isso aconteça, é importante entender que o suicídio não é uma escolha racional, assim como as tentativas de suicídio não são uma forma irresponsável de chamar a atenção.

– A pessoa que comete suicídio ela quer ¿se matar¿, mas não quer morrer. A morte em questão é da dor. Ela quer acabar com um sofrimento insuportável – explica a psiquiatra Regina Martins Pinto.

Ela é autora do livro Depressão: uma Abordagem Prática, lançado em parceria com o psiquiatra Ataíde do Nascimento, e atua há 35 anos como psiquiatra da infância e da adolescência, boa parte deste período em Joinville.

– A depressão é a doença do século 21. Neurocientistas se basearam em estudos estatísticos e epidemiológicos para fazer esta previsão, e é verdade: temos hoje pessoas deprimidas em todos os cantos do planeta – afirma Regina.

Em 2017, a morte por suicídio no mundo já é maior do que a soma de mortes em guerras, homicídios e desastres naturais. E a perspectiva da OMS para o futuro não é nada animadora: a estimativa é de que, em 2020, este número chegue a 1,2 milhão – um suicídio a cada 20 segundos.

Alguém só comete um ato tão brutal quando está em intenso sofrimento, a ponto de não ver mais salvação Foto: Robson Bruning / Agencia RBS

Doença do "futuro"

Os transtornos mentais são, principalmente, associados a fatores como a química cerebral e mudanças hormonais, mas há outros elementos que podem contribuir para o desenvolvimento destas doenças. Vivenciar experiências traumáticas ou de estresse, como abusos e violências; ter condições de saúde limitantes, dores crônicas, síndromes e tumores; e aspectos sociais, como problemas financeiros, local de moradia e gênero, também estão entre os fatores de risco associados ao comportamento suicida.

Privação de sono, sedentarismo, maus hábitos alimentares e a falta de contato com a natureza, quer dizer, hábitos comuns na sociedade atual em que a maior parte da população vive em áreas urbanas, também estão na lista de itens que, em conjunto, podem estar relacionados às causas da depressão.

Estas situações ajudam a explicar o porquê de, apesar da conscientização sobre o suicídio como problema de saúde pública, a taxa destas mortes continua aumentando. Para o psiquiatra e professor do curso de medicina da Univille Cláudio Simões, há explicações multifatoriais para o aumento, como condições culturais e sociais.

– Há décadas, as estatísticas mostram que em países industrializados o índice é maior. A sociedade globalizada e a grande quantidade de informações que recebemos também influenciam – avalia.

Além disso, ele acredita que os registros dos órgãos de saúde mostram números mais altos porque houve aumento no número das notificações. Segundo Cláudio, há pouco tempo era comum que, a pedido das famílias, a causa da morte fosse identificada de outras formas pela perícia, como ingestão excessiva de medicamentos ou acidente.

O professor defende que, em certa medida, os dados sobre suicídios mostrem crescimento porque a quebra do tabu permite mais veracidade nos relatórios – uma evolução que agora precisa garantir que os pacientes não cheguem ao limite de doenças como a depressão.

– Existem certos preconceitos em nossa sociedade sobre as doenças mentais, em função dos tratamentos psiquiátricos do passado. É um estigma cultural que vem aos poucos se atenuando – avalia ele.