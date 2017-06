Elenco do Figueira se reapresenta após derrota para o Internacional

Série B 07/06/2017 | 18h46 Atualizada em

O Figueirense retomou suas forças depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Orlando Scarpelli. Nesta quarta, dia seguinte ao jogo, o elenco se reapresentou aos trabalhos no CFT do Cambirela. O grupo deu início à preparação ao confronto das 19h de sábado, fora de casa, contra o ABC.

Nesta quarta-feira, os atletas que atuaram a maior parte do jogo no Scarpelli fizeram atividades de recuperação física. Enquanto isso, os demais jogadores estiveram envolvidos em trabalho com bola, executado no campo 2. Nesta quinta, a delegação alvinegra passa o dia em deslocamento para Natal (RN), cidade que recebe o duelo válido pela sexta rodada da Série B.

Ante a sequência negativa na competição, o objetivo do grupo é conquistar a vitória como visitante. Ainda que o desempenho não tenha sido dos piores ante o Inter, o resultado é colocado em primeiro plano.

— Quem acompanhou o jogo pode ver a intensidade que colocamos do início ao fim, merecíamos a vitória, mas o futebol acontece dessas. Tem dias que vamos jogar bem e perder, tem dias que vamos jogar mal e, por uma bola, vamos fazer o gol e ganhar — resumiu Bruno Alves.

O último treino, o apronto para o duelo contra o ABC, está previsto para as 15h de sexta-feira. A atividade será no CT do América, clube rival ao adversário do Figueira na Série B.