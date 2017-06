Eden Hazard sofre grave lesão no tornozelo direito

Bruxelas 05/06/2017 | 11h16

O atacante do Chelsea Eden Hazard fraturou o tornozelo direito durante treino com a seleção de Bélgica, anunciou no domingo a Federação Belga de Futebol.

Segundo a entidade, Hazard torceu o tornozelo durante uma ação individual, sem o envolvimento de outro jogador.

"A ressonância magnética mostrou que a lesão que Eden Hazard sofreu esta tarde é uma fratura do tornozelo direito", explicou a federação.

A estrela do Chelsea ficará de fora das duas partidas da Bélgica nesta semana, um amistoso contra a República Tcheca nesta segunda-feira e um duelo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo-2018 contra a Estônia, na sexta.

De acordo com a imprensa belga, Hazard precisará ser operado e ficará longe dos gramados por cerca de quatro meses.

* AFP