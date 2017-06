Ed Sheeran para Luba: "Eu sinto que somos a mesma pessoa, só que você nasceu no Brasil"

ídolo e fã 05/06/2017 | 11h05 Atualizada em

Em maio, o cantor Ed Sheeran fez uma turnê por quatro cidades brasileiras - Rio, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte - e aproveitou para gravar entrevistas com alguns youtubers brasileiros - entre eles o catarinense Luba, de Tubarão.



No vídeo, que foi publicado no sábado (3) e já tem mais de 970 mil visualizações, Ed Sheeran falou o famoso "olá, turma" de Luba, que fez várias perguntas rápidas para o cantor, como Qual o título de música que melhor descreve sua vida, para a qual ele respondeu Perfect (música de seu último álbum), e Qual seu personagem favorito de Harry Potter e de Pokémon.

Os dois conversaram um monte sobre o desenho japonês e, quando a entrevista acabou, Ed Sheeran pediu mais e disse que estava gostando da brincadeira. Assista ao vídeo:

Luba é um fã do cantor britânico e já tinha se encontrado com ele em outra ocasião. Na época, Ed Sheeran autografou um "x" (Multiply, nome de seu segundo álbum de estúdio) no braço de Luba, que fez uma tatuagem sobre o desenho. Desta vez, ele pediu para o artista autografar os símbolos "+" (Plus, primeiro álbum), "÷" (Divide, terceiro álbum) e "5" (EP lançado em 2015).

Quando Luba mostrou sua tatuagem inspirada em O Senhor dos Anéis, Ed Sheeran mostrou a sua e comentou: "Eu sinto que somos a mesma pessoa, só que você nasceu no Brasil".

Leia mais:

Youtuber catarinense Luba é eleito o preferido da internet em 2016



Entenda o sucesso de Luba, youtuber catarinense que faz pré-adolescentes chorarem de emoção



"Hoje ninguém mais quer ser jogador de futebol, quer ser funkeiro", diz Rodrigo GR6