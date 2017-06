Duas pessoas morrem na BR-470, em Pouso Redondo

Rodovia 07/06/2017 | 12h44 Atualizada em

Os ocupantes de um carro Fox, com placas de Mirim Doce, não resistiram ao acidente com um caminhão, com placas, de Gaspar, e morreram na BR-470, em Pouso Redondo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu por volta das 9h55min no Km-185,6 da rodovia federal, no Alto Vale.



O motorista do carro, de 35 anos, e a passageira, de 31 anos, chegaram a ser atendidos pelos bombeiros de Pouso Redondo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A identidade das vítimas não foi divulgada. O motorista do caminhão não se feriu.



Em entrevista a Rádio Educadora FM, o motorista do caminhão disse que trafegava sentido Otacílio Costa quando avistou o carro vindo na direção dele. Ainda segundo o caminhoneiro, o Foz trafegava sentido Rio do Sul.