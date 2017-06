Domingo é de tempo instável, com chance de chuva e trovoada em SC

Meteorologia 04/06/2017 | 08h44 Atualizada em

Este domingo será de tempo instável, com céu encoberto, chuva e trovoadas no Oeste e Meio-Oeste, se estendendo a todo Estado no decorrer do dia devido o avanço de uma frente fria. Segundo a Epagri/Ciram, há risco de temporal isolado, com maiores acumulados de chuva previstos para o Oeste e Meio-Oeste. A temperatura deve subir um pouco, por conta da cobertura de nuvens.

O meteorologista Leandro Puchalski esclarece que quanto mais para o fim do dia, mais cidades terão a presença de chuva neste domingo. Boa parte das das regiões podem ter entre 50 e 70 mm de precipitação.

— É importante destacar que volta a chover forte elevando novamente os volumes de chuva. Somando o que deveremos ter entre hoje e quinta, os volumes deverão estar acima do padrão de junho em boa parte das cidades. Isso, junto com a chuva elevada de maio, faz voltar a necessidade de atenção especial para as áreas de risco de SC — explica.

Começo da semana

A semana também começa com tempo encoberto e chuva em todas as regiões, principalmente no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Litoral Sul, Litoral Norte e Vale do Itajaí.

— Entre terça e quarta ainda deveremos ter muitas nuvens, mas com menos chuva. Além dos volumes diminuírem de intensidade, a chuva fica mais concentrada entre o Litoral e o Planalto. Isso porque o que deverá influenciar o tempo é a umidade vinda do mar — comenta.

Quinta-feira

Segundo Puchalski, a tendência é de formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul na quinta-feira, o que deve levar chuva muito forte para o estado vizinho. Em Santa Catarina devemos ter um dia quente, especialmente no Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. A previsão indica sol, muitas nuvens e chuva ao longo do dia, principalmente no Oeste, com chance de trovoadas e temporais isolados.

Sexta e sábado

A sexta-feira deve ter muitas nuvens entre a madrugada e manhã, mas um ar seco e frio deve chegar ao Estado trazendo o sol ao longo do dia. Tempo bem seco que deverá entrar no fim de semana que vem. Sol, poucas nuvens e frio. Na manhã de sábado há chance de geada e temperatura negativa na Serra, de acordo com Puchalski.

Leia também:

Maio de 2017 foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina



Previsão é de mais chuva em todo o Estado a partir de domingo



Nova previsão de chuva mantém preocupação em Blumenau