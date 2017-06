Djokovic não descarta pausa após eliminação em Roland Garros

Paris 07/06/2017 | 12h58

"Veremos", respondeu o sérvio Novak Djokovic ao ser perguntado sobre uma possível pausa na carreira para descanso, após ser eliminado nesta quarta-feira pelo austríaco Dominic Thiem, pelas quartas de final de Roland Garros, título que defendia.

"Já veremos. Não é uma decisão fácil de tomar. Veremos como me sinto depois de Roland Garros, decidirei então", disse o número 2 do mundo.

"Venho pensando muito ultimamente. Tenho que saber o que é o melhor para mim. Tive muitas mudanças na minha equipe, não é fácil esse tipo de decisão", afirmou.

Djokovic, destronado no final do ano passado por Andy Murray no topo do ranking ATP, só venceu um título neste ano, em Doha.

Nas quartas de final de Roland Garros, Djokovic perdeu 7-6 (7/5), 6-3 e 6-0 para Dominic Thiem, o sétimo do ranking.

* AFP