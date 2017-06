Diplomata americano de mais alto nível em Pequim renuncia ao cargo

Washington 05/06/2017 | 18h07

O diplomata de carreira de mais alto nível na embaixada americana na China renunciou ao cargo, informou à AFP nesta segunda-feira uma fonte do departamento de Estado, em meio a versões sobre discrepâncias na política ambiental do presidente Donald Trump.

David Rank, encarregado de negócios da embaixada, com 27 anos de carreira diplomática, havia sido enviado a Pequim em janeiro do ano passado.

"Rank tomou uma decisão pessoal. Apreciamos seus anos de serviço dedicado ao apartamento de Estado", disse à AFP uma alta funcionária que pediu para manter o anonimato.

"Informamos ao ministério das Relações Exteriores hoje que Jonathan Fritz assumirá como encarregado de negócios" até a chegada do novo embaixador, acrescentou.

Informações sobre a renúncia de Rank foram publicadas no Twitter pelo jornalista veterano na China, John Pomfret, editor do site web SupChina e antes do Washington Post.

Segundo Pomfret, Rank renunciou porque "não pode apoiar Trump sobre o clima" e estava decepcionado pela decisão presidencial de sair do acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

* AFP