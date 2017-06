Deputados do PMDB querem mudar projeto que cria segunda edição do Fundam

Moacir Pereira 07/06/2017 | 08h01 Atualizada em

Deputados do PMDB querem mudar o projeto que cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (Fundam 2) que tramita no Legislativo, no valor de R$ 800 milhões. Alegam que beneficiará mais a Grande Florianópolis e que o empréstimo no BNDES vai comprometer as finanças do próximo governo.



O deputado Valdir Cobalchini já propôs emenda que destina 25% do total para a recuperação das rodovias estaduais. O projeto tem como relator o deputado Jean Kuhlmann (PSD).

Viver SC

Homenageado com o Troféu Viver SC, o jornalista Ascânio Seleme, diretor de O Globo (RJ), agradeceu ao DC e destacou a relevância do jornalismo independente. Disse: "Jornalistas costumam ser mais atacados do que homenageados". Lembrou que a Globo foi acusada de golpista por revelar desmandos do governo Dilma. E agora recebe críticas por manter a mesma postura em relação ao governo Temer.

Reaquecimento

Presidente da FCDL, Ivan Tauffer, fazendo previsões otimistas sobre o Dia dos Namorados. Depois de percorrer dezenas de municípios constatou que há sinais concretos de melhoria nas vendas do comércio neste inicio de junho. Nada de muito significativo, em termos numéricos. Mas as previsões indicam a hipótese das vendas serem maiores do que nos últimos três anos no Dia dos Namorados.

Os maiores

Durante reuniões de negociação com prefeito Gean Loureiro, os empresários do transporte coletivo revelaram que os salários dos motoristas de ônibus de Florianópolis são os mais altos entre as 27 capitais brasileiras (R$ 2.270,00). O vale-alimentação (R$ 707,00) também é o mais elevado. E a jornada de trabalho é a segunda menor entre todas as capitais.

Livro

Começa nesta quinta e vai até o dia 18 , no anexo do Centro de eventos Cao Hansen, a 17ª Feira do Livro de Joinville. Contará com 20 expositores para autógrafos e venda de livros e terá a presença de escritores (Miriam Leitão, Valcyr Carrasco) e artistas nacionais (Lázaro Ramo). Haverá uma programação especial para mais de 20 estudantes das escolas públicas e particulares.

Alemães em SC

Será nesta quarta, às 19h30min, no Instituto Carl Hoepcke, o lançamento do livro O Devir e os Sentidos das Memórias dos Descendentes Alemães em Santa Catarina. Obra do sociólogo Lucas Voigt, que trata de fatos históricos, como as campanhas de nacionalização do Estado Novo, a polêmica do nazismo em Santa Catarina e relatos sobre a colonização germânica.

Curtas

*O presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, faz um balanço do setor na abertura do Seminário Estadual de Líderes Rurais, na sexta-feira, em São José.

*Começa hoje, em Braço do Norte, mais uma edição da Feagro, a maior feira exposição de gado leiteiro do sul do Brasil. Vai até domingo numa área com 200 mil metros quadrados e previsão de 60 mil visitantes.

