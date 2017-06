Dembélé lamenta saída de Thomas Tuchel do Borussia Dortmund

Berlim 07/06/2017 | 12h53 Atualizada em

O jovem francês Ousmane Dembélé lamentou a saída do técnico Thomas Tuchel do Borussia Dortmund, em entrevista transmitida pela televisão Sky Sport Alemanha, nesta quarta-feira, para dar lugar ao holandês Peter Bosz.

– Estou decepcionado porque é um treinador que me deu muita confiança. Sempre me apoiou e me acrescentou muito – indicou o atacante de 20 ano, que chamou atenção no futebol internacional nesta temporada, depois de ser sair do Rennes rumo à Alemanha.

– Rimos muito juntos, mas às vezes foi duro comigo. É um treinador muito bom e passei muitos bons momentos com ele. Mas isso é assim, nossa direção decidiu e assim é o futebol – acrescentou.

Na mesma entrevista, Dembélé falou do atentado sofrido pelo elenco do Borussia, dia 11 de abril, e revelou que nenhum jogador queria disputar a partida de quartas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, no dia seguinte.

– Ninguém estava em condições de jogar esse jogo. Conversamos entre nós e muitos não queriam jogar, na verdade ninguém. Mas não pudemos fazer nada e a decisão estava tomada. Fomos obrigados a jogar – revelou.

– O treinador estava 100% com a gente, ele também não tinha cabeça para um jogo de futebol – acrescentou.

A decisão de disputar o jogo menos de 24 horas depois do atentado, que deixou o espanhol Marc Bartra ferido, foi definitiva para a ruptura entre Tuchel e os dirigentes.

