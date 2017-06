Defesa Civil está preocupada com nível dos rios e deslizamentos no Oeste

Chuva 07/06/2017 | 16h13 Atualizada em

A chuva voltou na tarde desta quarta-feira no Oeste, como já estava previsto e junto traz a preocupação com o nível dos rios e deslizamentos.

Em Concórdia na noite de terça-feira desabou a estrutura de um prédio em construção, na rua Victor Sopelsa, próximo ao Parque de Exposições. A área já foi interditada há mais de uma semana, quando o solo começou a ceder. Foram 18 famílias que deixaram o local e foram morar em casa de parentes.

Houve também um deslizamento na Linha Fritsch, no interior de Arabutã.

Em relação aos rios os níveis estão baixando de forma lenta. O rio Uruguai estava em 8,05 metros às 15h desta quarta-feira. Na segunda-feira chegou a 9,88 metros.

A vazão da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, que chegou a 17 mil metros cúbicos por segundo na segunda-feira, estava em 11 mil metros cúbicos por segundo na tarde desta quarta-feira. O nível do reservatório também baixou 40 centímetros nesses dois dias, para absorver o impacto de um possível aumento de volume com o retorno das chuvas.

A preocupação da Defesa Civil é porque o nível do rio continua alto. Normalmente a vazão fica em menos de dois mil metros cúbicos por segundo, somando o que passa pelas turbinas e o que passa pelo vertedouro.

