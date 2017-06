Defesa Civil emite alerta para São Carlos e Itapiranga, no Oeste de SC /

Enxurrada 04/06/2017 | 11h00 Atualizada em

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu dois alertas na manhã deste domingo para enxurrada na cidade de São Carlos e alagamento em Itapiranga, no Oeste do Estado. Os moradores devem evitar contato com a água, não dirigir em áreas alagadas nem transitar sobre pontes. Em caso de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Nas últimas horas, a rede de sensores de descargas elétricas da Defesa Civil detectaram raios na regiões que fazem divisa com Rio Grande do Sul e com a Argentina, como Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul, Litoral Sul, além da Grande Florianópolis.

Foto: SDC / Divulgação

Segundo a previsão da Epagri/Ciram, a tendência é de chuva em todas as regiões do Estado entre este domingo e a manhã de terça-feira por conta do avanço de uma frente fria, com risco de temporais isolados.

O acumulado de chuva deve ficar entre 40 a 70 mm em média neste período, mas pontualmente, algumas cidades podem ter em torno de 100 mm, especialmente no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Sul e Litoral Norte.

Leia também:

Domingo é de tempo instável, com chance de chuva e trovoada em SC



Maio de 2017 foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina



Previsão é de mais chuva em todo o Estado a partir de domingo



Nova previsão de chuva mantém preocupação em Blumenau