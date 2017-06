Criciúma muda pouco para buscar a recuperação na Série B

Neste sábado 03/06/2017 | 07h20 Atualizada em

Três dias depois da chegada ao Criciúma, Luiz Carlos Winck já tem pela frente uma partida importante. O Tigre enfrenta o Luverdense neste sábado, às 16h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em busca dos três primeiros pontos pela Série B. Com a chegada do novo técnico, diretoria, elenco e torcida estão com a esperança renovada, mas o time não vai passar por grandes mudanças para este jogo. Nino deve ficar com a vaga de Diego Giaretta na zaga, e Alex Maranhão aparece no lugar de Douglas Moreira, que não viajou pois sentiu dores na coxa.

Os dois times começaram mal o campeonato, mas a situação do Tigre é ainda pior. O Verdão do Norte tem um ponto ganho, já o time catarinense não conquistou nenhum, e é o último colocado. Antes de viajar, a nova comissão técnica do Criciúma conseguiu fazer o primeiro treino no gramado do Heriberto Hülse, e Winck já sinalizou algumas mudanças. Ele montou o esquema 4-2-3-1 e cobrou bastante marcação dos jogadores, além da transição rápida com os volantes. O time forte e competitivo, desejo do treinador, começa a ser formar.

– Equipe característica do Sul, que marca forte sem bola, e que, quando tem a posse, jogue. A gente não quer ficar somente se defendendo. Claro que nesse momento, pela situação que a equipe se encontra, temos que ter muito cuidado para ficar com o time mais próximo, para que a gente não dê tanto espaço para a equipe adversária – explica o auxiliar técnico Zé Carlos Marques, escalado para dar a entrevista coletiva na sexta-feira.

Depois de duas derrotas e um empate, o Luverdense também encara essa partida, em casa, como determinante para o futuro do time no campeonato. Depois de perder para o Londrina na última rodada, o técnico Júnior Rocha decidiu mexer no time. Pelo menos quatro peças foram trocadas, com alguns nomes conhecidos pelo torcedor catarinense. Rafael Ratão, que marcou sete gols pelo Tubarão no Estadual, está emprestado para o rival.

Ficha técnica

Luverdense

Diogo Silva; Moacir, Neguette, Pablo e Paulinho; Ricardo, Erik, Douglas Baggio, Rafael Ratão e Marcos Aurélio; Rafael Silva.

Técnico: Júnior Rocha.

Criciúma

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Marlon; Barreto, Jocinei e Alex Maranhão; Caio Rangel, Zé Roberto e Fabinho Alves.

Técnico: Luiz Carlos Winck.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Flavio Gomes Barroca e Vinicius Melo de Lima (trio do RN)

Horário: 16h30min

Estádio: Arena Pantanal - Cuiabá - MT

