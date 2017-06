Criciúma empata com o Luverdense e deixa a lanterna da Série B

Fora de casa 03/06/2017 | 18h40 Atualizada em

Na estreia do técnico Luís Carlos Winck, o Criciúma finalmente conseguiu o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série B. A partida contra o Luverdense terminou em um empate por 0 a 0 na Arena Pantanal. Apesar de a rede não ter balançado, as duas equipes tiveram oportunidades para sair com a vitória. A principal chance foi de Caio Rangel, que chutou para fora com o goleiro já batido. O resultado tira o Criciúma da lanterna, que está momentaneamente com o Náutico. O time do Mato Grosso também está na zona de rebaixamento, com dois pontos na 17ª colocação.

Apesar do calor intenso em Cuiabá, o jogo foi movimentado. Com um estádio vazio e sem pressão, o Criciúma se lançou ao ataque e teve as duas primeiras oportunidades, em lances de escanteio e de chutes de fora da área, porém o goleiro Diogo Silva estava atento e não deu rebotes. No meio do primeiro tempo, o time da casa, começou a se acertar. Aos 18 minutos, em uma sobra de escanteio, Ratão chutou e Raphael Silva cortou uma bola que entraria no cantinho.

Já no fim da primeira etapa, o time da casa chegou mais uma vez com perigo. Aos 39, Ratão tocou para Marco Aurélio dentro da área, porém o chute do meia saiu por pouco. Três minutos depois, Caio Rangel perdeu a melhor oportunidade do jogo. Após jogada trabalhada, Fabinho Santos rolou para Caio Rangel dentro da pequena área, mas o atacante isolou, mesmo com o goleiro batido.

As equipes perderam um pouco da intensidade na segunda etapa. A primeira chance foi para o Luverdense aos 15 minutos, porém a cobrança de falta de Paulinho subiu um pouco demais e acabou na rede pelo lado de fora. O time mandante ainda teve outras oportunidades aos 17 e aos 29 minutos, porém sem sucesso. O Criciúma tentava responder com chutes de fora da área. O Luverdense ainda reclamou uma penalidade que teria sido cometida por Raphael Silva, porém o juiz deixou o jogo seguir.

Após o apito final, o técnico Luís Carlos Winck disse ter gostado da atuação do time, que, segundo ele, ainda tem muito a evoluir.

— Foi um bom jogo. Nós tivemos oportunidades e claro que ainda temos muitas coisas para corrigir. Foram apenas dois dias de treinamento, mas o time se movimentou bem e fez uma boa partida — afirmou, na saída do gramado.



Na próxima terça-feira, o Criciúma viaja a Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, que está no G-4. O jogo será às 19h15min. No mesmo dia, o Luverdense volta a jogar na Arena Pantanal, desta vez contra o Vila Nova, às 21h30min.

Ficha técnica

Luverdense

Diogo Silva; Moacir, Neguette, Pablo e Paulinho; Ricardo, Rafael Ratão (Cléo Silva), Erik, Douglas Baggio (Rodrigo Fumaça) e Marco Aurélio (Sérgio Mota); Rafael Silva. Técnico: Júnior Rocha.

Criciúma

Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Marlon; Barreto, Jocinei e Alex Maranhão (Ricardinho); Caio Rangel, Zé Roberto (Adalgiso Pitbuil) e Fabinho Alves (Jheimy). Técnico: Luís Carlos Winck.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Flavio Gomes Barroca e

Vinicius Melo de Lima (trio do RN)



Cartões amarelos: nenhum

Estádio: Arena Pantanal - Cuiabá - MT

