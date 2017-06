Corredor de ônibus da 9 de março começa a funcionar nesta segunda-feira em Joinville

Trânsito 05/06/2017 | 08h53 Atualizada em

A faixa da direita será compartilhada com os automóveis entre a João Colin e a São Joaquim. A partir da São Joaquim, a via fica exclusiva para os ônibus até a Dr. Norberto Bachmann e o terminal Foto: Hassan Farias / Agência RBS

A partir desta segunda-feira passa a funcionar ocorredor exclusivo para ônibus na rua Nove de Março. A mudança pretende agilizar o deslocamento do transporte coletivo em até 15 minutos para quem sai do Terminal Central em direção aos bairros da zona Norte e da Zona Sul da cidade.



O corredor de ônibus começará no trecho após a rua Dr. João Colin e irá até o Terminal Central, na faixa da direita da rua Nove de Março. A faixa da direita será compartilhada com os automóveis entre a rua João Colin e a rua São Joaquim. A partir da rua São Joaquim, a via fica exclusiva para os ônibus até a rua Dr. Norberto Bachmann e o terminal.

O horário de funcionamento do desvio dos carros será entre as 6 e 23 horas. Fora destes horários, durante a madrugada, os automóveis tem permissão para circular pela Nove de Março.



Alguns dos ônibus que saem do Terminal Central terão seus trajetos alterados. Os ônibus que vão em direção à zona Sul e antes passavam pelas ruas Norberto Bachmann, Jerônimo Coelho, do Príncipe e Engenheiro Niemeyer para chegar à avenida Juscelino Kubitschek. Agora, passarão apenas pela rua Nove de Março para acessar a avenida.

O mesmo ocorre com os ônibus que saíam do terminal para a rua João Colin e antes faziam o trajeto pelas ruas Dona Francisca e Princesa Isabel e, agora, utilizarão a Nove de Março para chegar ao corredor de ônibus da João Colin.

Com isso, a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (Sepud) de Joinville tem a expectativa de diminuir o tempo das viagens em até 15 minutos nos horários de pico. A decisão de deixar um trecho exclusivo para os ônibus entre a rua São Joaquim e o terminal foi tomada após a secretaria e o Detrans verificarem que não havia acessos veiculares a nenhum prédio naquela extensão da rua. As vagas para carga e descarga e para motos entre os dois pontos onde será proibida a circulação de automóveis também serão reposicionadas.

Uma pesquisa com 233 pessoas foi realizada pela Sepud em fevereiro de 2017 para verificar a opinião pública sobre o corredor de ônibus e entender os hábitos de quem passa pelas principais ruas do Centro de Joinville.