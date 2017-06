Convenção de tatuagem traz artistas internacionais para Blumenau

Todas as tribos 03/06/2017 | 17h13 Atualizada em

O barulho das máquinas de tatuagem ecoam logo na entrada do Eisenbahn Biergarten, do Parque Vila Germânica, em Blumenau desde sexta-feira. O Art Day Blumenau Tattoo Convention, convenção internacional de tatuagem de Blumenau, com 70 estandes e mais de 200 tatuadores participantes segue até domingo. Entre os artistas estão nomes como Dave Paulo, de Portugal, Isaac Braham, do México, e Compadrito Anibal, do Chile.



Na sexta-feira 600 pessoas passaram pelo evento e neste sábado a previsão é de que pelo menos 1 mil pessoas acompanhem a programação. Em um breve passeio pelos corredores é possível ver tatuagens de diversos estilos sendo feitas em pernas, braços e até mesmo costas inteiras como é o caso de Alexandre Medeiros. Há cinco anos ele começou o desenho que será finalizado durante a convenção aqui em Blumenau.



Diogo Quadro tatuando Alexandre Medeiros Foto: Lucas Correia / Agência RBS

— Já foram mais de sete sessões longas, algumas com duração de até 8 horas. A tatuagem não dói não, o que dói é a vida — responde ao ser questionado se ainda sente as agulhas após ter 35% do corpo tatuado.



O longo trabalho foi feito pelo tatuador Diogo Quadro, de Porto Alegre (RS). Com mais de 15 anos de experiência, o artista é especialista em Realismo, Preto e Branco e Colorido. Aliás, ele é o responsável por todas as tatuagens de Alexandre, que também veio da capital gaúcha para participar da convenção em Blumenau.





Em outro corredor, Christian Bauler, 28 anos, se preparava para tatuar o joelho. Há um ano ele fez a primeira tatuagem e não parou mais, tem desenhos nas costas, no peito e nas pernas. A escolha pelo local foi intencional, o morador de Blumenau tem uma meta: quer fechar a perna com tatuagens.



— Virou prazer já. O espaço vazio começa a incomodar. No braço esquerdo foi assim, quando tatuei o direito inteiro vi que o outro lado ficou vazio então fiz um desenho ali também — comenta enquanto a tatuadora Kamila Lin, do estúdio De Putta Madre, de Blumenau, finaliza o decalque (desenho feito antes do início da tatuagem) feito à mão livre.



Na foto, a tatuadora Kamila Lin desenha a nova tatuagem de Christian Bauler Foto: Lucas Correia / Agência RBS

A organização estima que 3 mil pessoas passem pelo local até domingo. O evento começa às 10h e encerra às 22h. O valor da entrada é R$ 15 e R$ 10 para quem levar um quilo de alimento não perecível, a doação será feita para a Casa São Simeão. Fique por dentro da programação completa da convenção em artdaytattoo.com.br.



Confira o convite do tatuador e um dos organizadores do evento, Clayton Dias:

