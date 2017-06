Contra o Sport, na Ressacada, Avaí busca primeira vitória na Série A

Futebol 03/06/2017 | 19h00 Atualizada em

Depois de um empate e duas derrotas, chegou a hora de o Avaí vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Além de triunfar e voltar a pontuar, o Leão também precisa sair do zero no quesito gols: não balançou as redes nenhuma vez na competição. E a oportunidade para fazer os três pontos é no compromisso deste domingo, às 11h, contra o Sport, na Ressacada.

O time de Recife vem de uma importante vitória sobre o Grêmio por 4 a 3 na última rodada e também de treinador novo: Vanderlei Luxemburgo que comandará o time na Série A de 2017 pela primeira vez.

– Precisamos é otimizar os nossos recursos em campo, explorar as potencialidades em busca de um grande resultado. O Sport vem aí também com força, apoiado na presença do Vanderlei Luxemburgo, um técnico muito competente e será um adversário igualmente difícil – disse o técnico Claudinei Oliveira.

Para este duelo, uma mudança está garantida: a entrada de Diego Tavares na lateral direita, no lugar do suspenso Leandro Silva, expulso na derrota para a Chapecoense. Dos novos contratados, apenas Maicon ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Willians e Juan já estão regularizados e, automaticamente, ficam à disposição do comandante do Leão catarinense.

– Vamos conversar com o Juan, ver como ele se sente melhor. Ele esteve muito bem no Coritiba aberto pela esquerda, não quer dizer que pode sair o Denilson, mas podemos tirar o Romulo, o Dutra ou o Marquinhos. É possível formar dois atacantes enfiados. Deixa o Luxemburgo quebrar a cabeça um pouquinho – falou em tom de brincadeira o treinador do Avaí.

Ficha técnica

Avaí

Kozlinski, Diego Tavares, Betão, Alemão, Capa; Luan, Judson, Marquinhos; Denilson, Junior Dutra, Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

Sport

Magrão; Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Evandro; Anselmo, Rithely e Diego Souza; Osvaldo, Rogério e André

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Arbitragem: Wagner Reway, auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (trio do MT)

Horário: 11h de domingo

Local: Ressacada, em Florianópolis

