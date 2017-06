Contas inativas do FGTS: 420 mil catarinenses poderão sacar R$ 546,4 milhões a partir de sábado

Nova etapa de saques 06/06/2017 | 17h24 Atualizada em

Em Santa Catarina, 420.421 trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro, que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa, poderão sacar R$ 546,4 milhões referentes aos valores em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir do próximo sábado, 10. A nova etapa de saques foi antecipada pela Caixa Econômica Federal em seis dias. A decisão ocorreu após o Senado Federal aprovar a medida provisória (MP) 763/2016, que permite o acesso aos recursos.

A quarta fase vai beneficiar mais de 7,5 milhões de brasileiros. O valor total disponível ultrapassa R$ 10,9 bilhões e equivale a aproximadamente 25% do total disponível. Para consultar se tem uma conta inativa no FGTS e o seu saldo, o trabalhador pode consultar o site do FGTS.



Para atender aos trabalhadores que querem fazer o saque das contas inativas, 2.015 agências da Caixa Federal abrirão no próximo sábado entre 9h e 15h. Vale destacar que transferências acima de R$ 5 mil não podem ser realizadas no sábado, somente em dias úteis. Também haverá atendimento exclusivo em horário especial nos dias 12, 13 e 14 de junho, quando todas as agências abrirão duas horas mais cedo.

Os próximos a serem beneficiados são os nascidos em dezembro, que poderá retirar o valor das contas inativas do FGTS a partir de 14 de julho. A data final de pagamento para todos, incluindo os beneficiados nas fases anteriores é 31 de julho.

