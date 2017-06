Confira uma lista dos principais shows do segundo semestre de 2017 em Santa Catarina

Agenda 05/06/2017 | 15h22

No segundo semestre do ano, Santa Catarina recebe shows que não são apresentados há algum tempo no Estado e algumas atrações internacionais, como a cantora de jazz Madeleine Peyroux e a banda de reggae Big Mountain. Veja a lista preparada pela equipe de Entretenimento do Diário Catarinense e programe-se! Para comprar ingressos, basta clicar no valor.

Confira:

Padre Fábio de Melo apresenta a turnê A Estrada Sou Eu

Quando: 15 de julho

Onde: Stage Music Park, Jurerê Internacional, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 50 pista

Ana Carolina traz seu show Grandes Sucessos, com os principais hits de seus mais de 15 anos de carreira

Quando: 12 de agosto

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Trindade, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 160 mezanino

Camerata Florianópolis convida Lenine

Quando: 8 e 9 de setembro

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Trindade, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 160 plateia

Milton Nascimento

Quando: 16 de setembro

Onde: Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Trindade, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 200 mezanino

Vanessa da Mata apresenta turnê Delicadeza

Quando: 7 de outubro

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC, Agronômica, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 180

Madeleine Peyroux Trio - a cantora de jazz volta a Florianópolis depois de dois anos

Quando: 13 de novembro

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC, Agronômica, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 180

Alceu Valença apresenta turnê Anjo de Fogo

Quando: 3 de dezembro

Onde: P12, Jurerê Internacional, Florianópolis

Quanto: a partir de R$ 30 pista

Festival Internacional de Reggae, que traz o retorno da banda Big Mountain ao Brasil após mais de seis anos, além de outras atrações a confirmar vindas da Jamaica, EUA e África

Quando: 9 de dezembro

Onde: Stage Music Park, Jurerê Internacional, Florianópolis

Quanto: os ingressos ainda não estão à venda

Ivete Sangalo se apresenta no aniversário de Blumenau

Quando: 2 de setembro

Onde: Parque Vila Germânica, Blumenau

Quanto: a partir de R$ 50 pista



Show Tocando em Frente, com Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis

Quando: 16 de setembro

Onde: Parque Vila Germânica, Blumenau

Quanto: ingressos à venda a partir das 12h do dia 8 de junho, via Blueticket



