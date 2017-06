Confira onde jantar neste Dia dos Namorados em Joinville

Gastronomia 07/06/2017 | 13h00 Atualizada em

O Dia dos Namorados está se aproximando e os restaurantes de Joinville já se preparam para receber os casais nesta data especial. No dia 12 de junho, segunda-feira, diversos restaurantes abrem as portas com cardápios e programações diferenciados. Confira algumas opções separadas pelo A Notícia:



Adega Don Maximiliano

A Adega Don Maximiliano preparou um cardápio especial para o dia 12. O estabelecimento também terá música ao vivo. Conchiglione recheado de brie, peras e parma ao molho de açafrão, camarões ao provençal, purê de mandioquinha e tomate confit, congrio rosa com spaghetti de pupunha ao toque de limão siciliano e mignon ao molho de chocolate com pimenta e risoto de gongorzola e damasco são os pratos principais. O menu, composto por uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa, custa R$ 350 por casal. A adega fica na alameda Rolf Colin, 109, no bairro América. As reservas podem ser feita pelos telefones (47) 3422-6366 e 9 9139-5244.



Angélico's Restaurante

A partir das 20 horas, a Angélico's Restaurante oferece diversas opções de entradas, carnes, acompanhamentos, saladas e sobremesas. O local será decorado pela Estilo Vintage Decoração e terá o acústico da banda Napkin. O jantar por casal custa R$ 110. Com mais uma garrafa de vinho tinto seco, custa R$ 120. Os convites devem ser adquiridos antecipadamente no caixa do restaurante, que fica na rua Otto Benack, 101, no bairro Bom Retiro. Mais informações pelo telefone (47) 3473-0072.



Botequim San Pietro

Com música ao vivo, o Botequim San Pietro, localizado no bairro Glória, abre as portas na segunda-feira, dia 12 de junho, a partir das 18 horas, e convida os casais de namorados a saborearem um rodízio de fondue doce e salgado. O rodízio custa R$ 34,90 por pessoa e as reservas devem ser feitas até o dia 9 de junho, sexta-feira, pelos telefones (47) 98481-9246 e 99634-0245. O Botequim San Pietro fica na rua Camboriú, 363, no bairro Glória.



Capitão Space Batataria & Pizzaria

Além de decoração temática, luz de velas e música ao vivo, os clientes do Capitão Space Batataria & Pizzaria podem esperar uma surpresinha no final do jantar de Dia dos Namorados na segunda-feira. As reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 3422-5544. O estabelecimento fica na rua Marquês de Olinda, 3340, no bairro Glória. A casa abre às 18 horas, as apresentações iniciam às 20h30.



Giuseppe Pizzeria

A Giuseppe Pizzeria também abre as portas no dia 12 de junho. O estabelecimento terá decoração romântica e cardápio especial, que inclui risoto a italiana e risoto de salmão e alho poró como pratos principais. a pizzaria fica na rua Otto Boehm, 604, no bairro América. Mais informações pelo telefone (47) 3028-0076.



Kib's Cozinha Árabe

Num ambiente típico e temático, os clientes do Kib's Cozinha Árabe poderão curtir um show especialmente preparado para o Dia dos Namorados. Além do menu à la carte, haverá dois menus com preços diferenciados para casais. O combo 1, que custa R$ 90, é formado por uma seqüência de especiarias árabes e duas sobremesas de panqueca de Halawi recheadas com Nutella. O combo 2, que custa R$ 120, é formado por uma seqüência de especiarias árabes, duas sobremesas de panqueca de Halawi recheadas com Nutella e vinho chileno ou champanhe. A tenda árabe fica na via gastronômica, 874, no bairro Atiradores. As reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 3422-8667.



Le Jardin

Com menu de três tempos, música ao vivo, decoração especial e estacionamento de cortesia, o restaurante Le Jardin, do Bourbon Joinville Business Hotel, aguarda os casais apaixonados no dia 12. O restaurante, localizado na rua Visconde de Taunay, 275, no Centro, atende entre 20 e 23 horas. O jantar custa R$ 75 por pessoa. As reservas devem ser feitas pelo e-mail reservas.joinville@bourbon.com.br ou pelo telefone: (47) 2105 9020.



Mercearia Sofia

O combo especial para casais custa R$ 145 na Mercearia Sofia, localizada na rua Aubé, 772, no bairro Boa Vista. O restaurante abre especialmente no Dia dos Namorados. Na entrada, seis ostras gratinadas da casa mais seis postinhas de caranguejo à dorê. As reservas podem ser feitas pelo e-mail merceariasofia@merceariasofia.com.br ou pelos telefones 99134-1211 e 99107-5210.



Petisqueira Zinho-Batista

Quem quer curtir um jantar romântico à luz de velas, tem a opção de ir até a petisqueira Zinho-Batista, na rua Prefeito Baltazar Buschle, 3221, no bairro Espinheiros. O prato especial de frutos do mar, que serve duas pessoas, custa R$ 90. O tradicional rodízio de frutos do mar custa R$ 55 por pessoa. As reservas devem ser feitas pelo telefone (47) 3463-1505.



Péia Chopp & Grill

O restaurante estará especialmente decorado e com um cardápio preparado para celebrar o Dia dos Namorados. As reservas podem ser feitas pelo telefone (47) 3424-1444. Várias opções de entradas, carnes e sobremesas estarão à disposição dos clientes. Os pratos são vendidos individualmente. As entradas e sobremesas custam R$ 12 e os pratos principais variam entre R$ 42 e R$ 126. O restaurante fica na rua Presidente Vargas, 579, em Pirabeiraba.



Terroir Gastronomia e Eventos

Camarão no sous vide, nhoque de batata salsa ao veloute champagne, capim limão, caviar de aceto balsâmico, mignon em crosta de linguiça Blumenau, mil folhas de pupunha com molho de queijo fundido e brotos de rúcula são as opções oferecidas pela Terroir Gastronomia e Eventos no dia 12. O jantar custa R$ 125 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelos telefone (47) 3026-2481 e 99237-5446. O estabelecimento, que fica na rua Itaiópolis, 685, no bairro Saguaçu, abre às 19 horas.



Villa Pescara

A Villa Pescara abre especialmente para os casais de namorados na segunda-feira. Carnes, peixes e camarão integram o cardápio do restaurante. O jantar custa R$ 70 por pessoa e inclui entrada, prato principal e sobremesa. O estabelecimento abre às 18 horas do dia 12 de junho. As reservas podem ser feitas pelos telefones (47) 98906-1310 e 3422-5904. O restaurante, que estará decorado para a ocasião, fica na rua Max Colin, 1589, sala 5, no bairro América.