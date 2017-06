Confira a situação das rodovias estaduais e federais em SC

Chuva em SC 05/06/2017 | 19h07 Atualizada em

A chuva forte e constante em Santa Catarina prejudicou também o fluxo de veículos nas rodovias estaduais (SCs) e federais (BRs) do Estado. Até o fim da tarde desta segunda-feira, o trânsito já estava prejudicado em, pelo menos, 17 pontos distribuídos em nove rodovias.

Conforme dados repassados pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), sete pontos nas SC-350, SC-110, SC-112 e SC-281 estão totalmente interditadas. Já na SC-370 trânsito está em meia pista. Nas demais, apesar da polícia ter registrado ocorrência, o trânsito está livre. São pelo menos quatro ocorrências de queda de barreira e deslizamentos. As demais interdições foram causadas por conta da água sobre a pista.



Já nas rodovias federais, dados levantados Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que cinco pontos em duas rodovias _ BR-282 e BR-470 _ estão parcialmente interditados. Em três locais houve queda de barreiras e em outro, o asfalto cedeu. Outros trechos de Santa Catarina seguem monitoras pela polícia e também pela Defesa Civil, no entanto, a passagem de veículos ainda é permitida.



Confira abaixo a situação em cada trecho:



Rodovias Federais, BRs (últimos dados fornecidos pela PRF às 16h40min e às 18h50min)



Parcialmente interrompido

- BR-282, km 79 em Rancho Queimado (Alto da Boa Vista) - Queda de barreira deixa uma faixa interditada. Veículos passam alternando o sentido.

- BR-282, km 253 em São José do Cerrito - Queda de barreira deixa uma faixa interditada. Veículos passam alternando o sentido.

- BR-282, km 273 em São José do Cerrito - asfalto cedeu deixando um degrau na pista de aproximadamente 30 centímetros). Veículos passam alternando o sentido.

- BR-470, km 151 no trevo de acesso de Agronômica - Água na pista. Tráfego pode ser interrompido nas próximas horas, caso o volume de água no trecho aumente.

- BR-470, km 155 em Agronômica - Água na pista. Tráfego pode ser interrompido nas próximas horas, caso o volume de água no trecho aumente.



Rodovias Estaduais, SCs (dados repassados pela PMRv às 18h)



Completamente interrompida

- SC-110, Km 201,1 em Lontras - Água sobre a pista. Passagem interrompida e trecho sinalizado.

- SC-110, Km 201 em Aurora - Água sobre a pista. Passagem interrompida e trecho sinalizado.

- SC-112, Km 161,3 em Trombudo Central - Água sobre a pista. Trecho bloqueado para passagem.

- SC-281, Km 176,48 em Trombudo Central e Braço do Trombudo - Água sobre a pista. Trecho bloqueado para passagem.

- SC-350, Km 361,9 em Aurora - Água sobre a pista. Trecho bloqueado para passagem.

- SC-350, Km 345 ao 346 em Laurentino - Água sobre a pista. Trecho bloqueado para passagem.

- SC-350, Km 345,9 em Aurora - Água sobre a pista. Trecho bloqueado para passagem.



Em meia pista

- SC-370, Km 13,5 em Painel - Queda de barreira e trânsito em meia pista. Trecho sinalizado.



Com ocorrência, mas livre para tráfego

- SC-108, Km 174 em Major Gercino - Queda de barreira no acostamento. Via livre para veículos, porém é necessário ter atenção pela possibilidade de novo deslizamento.

- SC-108, Km 160 ao 170 em São João Batista - Queda de barreira no acostamento. Via livre para veículos, porém é necessário ter atenção pela possibilidade de novo deslizamento.

- SC-110, Km 381 em Urubici - Deslizamento de terra. Via livre para veículos e trecho sinalizado.

- SC-410, Km 20,25 em São João Batista - Água sobre a pista. Via aberta para veículos e trecho sinalizado.



