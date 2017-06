Com alerta de inundação, Brusque monta estrutura para atender população

Chuvas em SC 05/06/2017 | 12h22 Atualizada em

O rio Itajaí-Mirim, que corta a cidade de Brusque, no Vale do Itajaí, voltou a subir nesta segunda-feira. Depois ter período de chuva forte na última semana com a água inundando partes do município, novamente foram registrados alagamentos. Para atender a população, a Secretaria de Saúde montou uma equipe médica para assistência na Arena Multiuso.

A partir do meio-dia desta segunda-feira, os atendimentos nas unidades básicas de saúde serão suspensos por conta das inundações. Com isso, todos os serviços estarão concentrados na arena. As consultas previamente marcadas devem ser reagendadas nas unidades.

Com a chuva intensa das últimas horas, a qualidade da água bruta ultrapassou o limite de tratamento na cidade e os bairros Dom Joaquim e Volta Grande devem ficar sem água nesta segunda-feira. Na metade da manhã, o Itajaí-Mirim atingiu 7,36 metros, volume maior que o registrado na última quinta-feira, quando o rio chegou a 7,14 metros.

Segundo a Defesa Civil do município, até o momento, nove deslizamentos foram informados ao órgão. Entre os bairros mais atingidos estão Cedrinho, Águas Claras, Dom Joaquim, Poço Fundo, Azambuja, São Pedro, Limeira e Centro. Os moradores das residências afetadas foram levados aos parentes mais próximos e até o momento, nenhuma família está no abrigo.



A previsão dos técnicos é que depois das 17h o nível comece a baixar novamente. No entanto, as projeções estão condicionadas às chuvas nas cidades de Botuverá e Vidal Ramos. Por volta de 7h voltou a chover em Vidal Ramos, e o rio na localidade mantém o nível com 4,13 metros.

