Com água baixando, moradores começam limpeza de casas em Lages

07/06/2017

Depois de 10 dias de chuvas em Lages e 436,8 mm de água - volume esperado para quatro meses na cidade -, a enchente começa a diminuir nos bairros mais atingidos. Nesta quarta-feira de manhã, moradores começaram a fazer limpeza das residências e a contabilizar perdas. Mesmo com a previsão de chuva para a noite desta quarta e manhã de quinta-feira, a população não quis esperar mais.

Maicon Douglas Machado, 38 anos, morador do Bairro Universitário, uma dos mais afetados, ficou desde domingo à noite até a madrugada de quarta com a esposa e os dois filhos no segundo andar da casa deles. Como a água baixou, ele desceu e começou a limpeza:

— Perdi o conjunto da cozinha e do quarto. A cama do pequeno também não dá pra ajudar mais. Mas o resto a gente salvou.

Maicon acredita que a próxima chuva não vai ser como a última e por isso já está organizando a casa Foto: Diorgenes Pandini / DC

Mesmo com o volume de chuva por vir, o pedreiro usa da experiência de 20 anos morando naquele local para prever que, com o volume de chuva previsto, a água não deve chegar até a casa dele novamente. Na sexta-feira, a previsão é de sol, mas com queda brusca na temperatura. Maicon Douglas, porém, já tem sua preferência:

— Prefiro o frio do que isso aqui — diz ao apontar para a água do Rio Carahá que aos poucos sai da frente da casa dele.

O jovem Saimon, filho de Maicon, ajuda a levar os móveis para casa Foto: Diorgenes Pandini / DC

As escolas das redes municipal e estadual voltaram às atividades nesta quarta. Algumas unidades, ainda atingidas pela água ou que tiveram algum dano, continuam fechadas ou com atendimento restrito. Na cidade, a rotina aos poucos vai sendo retomada. As áreas atingidas, principalmente, começam a ter mais movimento. No Universitário uma das pontes que dá acesso ao Bairro Bom Jesus está quase livre para acesso. Alguns veículos já arriscam passar pelo local.



