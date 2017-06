Cinco roubos são registrados em Blumenau

Segurança 05/06/2017 | 11h42 Atualizada em

Domingo à noite, por volta das 23h30min, uma pizzaria foi roubada na Rua 25 de Julho, na Itoupava Norte, de acordo com o relatório da Polícia Militar de Blumenau. Dois homens invadiram a Pizzaria Gigante e kevado R$ 1 mil e dois celulares. Segundo testemunhas, a dupla fugiu em um Gol preto e durante a fuga chegou a atirar em outro veículo, mas ninguém se feriu.



Na madrugada de domingo outro estabelecimento foi roubado. Desta vez, o crime aconteceu no Centro de Blumenau. A Lanchonete Tritão, na Rua 7 de Setembro, foi invadida depois da meia-noite e o dinheiro que estava no caixa foi levado - a quantia não foi informada pela PM - junto do celular de um dos funcionários do local. Os assaltantes, dois homens armados, fugiram na direção da Rua Amazonas, no Garcia, e não foram localizados.



No sábado a Confeitaria Bavária, no Jardim Blumenau, foi roubada por um homem armado que invadiu o local e fugiu levando R$ 200 por volta das 18h. Na sexta-feira outras duas ocorrências de assaltos foram registradas pela Polícia Militar. O primeiro aconteceu na Farmácia Panvel, do bairro Victor Konder, às 15h30min. Um funcionário foi abordado por um homem que fez menção de estar armado, anunciou o assalto e levou R$ 480.



Às 19h de domingo um salão de beleza - que não teve o nome divulgado - foi invadido por um homem encapuzado e armado, que rendeu uma pessoa e a prendeu no banheiro antes de fugir levando um Voyage branco, com placas de Blumenau.