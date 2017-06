Cinco pessoas morrem carbonizadas após acidente em Curitibanos

Tragédia na Serra 03/06/2017 | 21h29 Atualizada em

Cinco pessoas morreram carbonizadas e ao menos outras cinco ficaram feridas após um acidente na SC-451, em Curitibanos, na Serra catarinense. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ocorreu uma colisão frontal entre um Fusca, com placas de Curitibanos, e um Fiat Uno, com placas de Frei Rogério. O acidente foi por volta das 17h40min no quilômetro 11 da rodovia.

Os cinco mortos estavam dentro do Fusca, enquanto os feridos eram ocupantes do Fiat Uno e foram encaminhados para o Hospital Helio Anjos Ortiz, em Curitibanos, que fica a aproximadamente dez quilômetros do local da colisão. O Instituto Geral de Perícias já recolheu os corpos, porém eles não haviam sido identificados até as 21h15min. Os nomes dos feridos também não foram divulgados nem a gravidade das lesões.

Feridos estavam em Uno, com placas de Frei Rogério Foto: Prmv / Divulgação

De acordo com o sargento Leoniro da Silva Pahl, da base da PMRv em Lebon Régis, as vítimas não tiveram chance de sair do Fusca, que foi consumido pelas chamas. Os bombeiros precisaram ser chamados para combater o fogo. As circunstâncias do acidente ainda não estão claras, mas não chovia e havia boa visibilidade.

Morte em Vargeão

Mais cedo, um homem de 45 anos morreu após outra colisão frontal, desta vez na BR-282 em Vargeão, no Oeste. Ele também estava em Fusca, com placas de Faxinal dos Guedes, quando ocorreu o acidente com um Chevrolet Ônix, de Ponte Serrada. A batida foi no km 474 da rodovia, por volta das 15h.

