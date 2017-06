Cidades mais afetadas pela chuva, Lages e Rio do Sul começam a arrecadar donativos

Chuva em SC 06/06/2017 | 19h38 Atualizada em

Devido à chuva em Santa Catarina, cerca de 3,4 mil pessoas estão fora de casa. Nas cidades mais atingidas, como Lages e Rio do Sul, que acumulam 1.433 habitantes em abrigos públicos, as prefeituras iniciaram campanha para arrecadação de donativos. Alimentos, roupas e itens de higiene pessoal são solicitados à população.



A prioridade da rede de solidariedade estabelecida no município serrano, onde há 406 alojados em sete abrigos, são alimentos não-perecíveis. Os produtos podem ser entregues em locais públicos, como a prefeitura, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, no posto da Polícia Militar, junto ao Calçadão da Praça João Costa, e principalmente, junto ao Ginásio de Esportes Jones Minosso, no bairro Universitário, onde se concentra o depósito das doações. É possível ter mais informações junto à Central de Atendimento da Defesa Civil, no segundo piso do Terminal Rodoviário, e pelos telefones 199, (49) 98406-4037 e 3222 9661.

Já na cidade do Alto Vale do Itajaí, que já tem 1.027 pessoas em 21 abrigos, todo o tipo de doação é bem-vinda. Conforme a Defesa Civil de Rio do Sul, alimentos (frescos como pães, bolos, bolachas, leite e achocolatado; além de não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão), água, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, cobertores, travesseiros e roupas, inclusive íntimas e de frio, estão sendo recebidas. É possível entregar as doações em dois lugares: na sede da Defesa Civil (Rua Mafalda Porto, 333, bairro Progresso) e no Batalhão da Polícia Militar (Rua Tiradentes, 61, bairro Santana). Para outras informações, os telefones 199 e (47) 3521-7404 estão à disposição.

