Chuva volta a Santa Catarina e causa alagamentos em diversas partes do Estado

Chuvas em SC 04/06/2017 | 20h17 Atualizada em

A chuva voltou a Santa Catarina na manhã deste domingo com muita intensidade. Somente em 12 horas, algumas cidades registraram mais de 100 milímetros de chuva, o que se aproxima do normalmente registrado em um mês nestes locais. A previsão do tempo indica que a instabilidade deve permanecer no Estado até sexta-feira. Neste período, afirma a Defesa Civil, podem ocorrer acumulados próximo dos 200 milímetros.

Somente com a chuva deste domingo, alguns alagamentos ocorreram em diferentes regiões do Estado, principalmente entre o Meio-Oeste e a Serra. Em Lages, por exemplo, choveu 96 milímetros desde o final da madrugada. Por conta disso, o Rio Carahá transbordou no Centro da cidade e alagou as principais ruas.

Radar mostra nuvens de chuva sobre boa parte de Santa Catarina Foto: Reprodução / Defesa Civil

Por conta do grande volume de chuva em Lages, as aulas da rede estadual na cidade e em outros 11 municípios da região estão suspensas nesta segunda-feira. Com isso, 26 mil alunos e dois professores estão dispensados das atividades. A rede municipal também suspendeu as aulas nesta segunda na cidade. Novas reuniões vão avaliar a situação para o restante da semana.

No Meio-Oeste, há registros de alagamentos em Abdon Batista, Fraiburgo e Anita Garibaldi.

ACUMULADOS NO DOMINGO

Até às 17h deste domingo, temporais e chuvas isoladas foram registrados no Estado, principalmente na porção sul do Oeste, Meio-Oeste, na Serra Catarinense, Sul do Estado e Grande Florianópolis. Veja abaixo os acumulados desde as 5h:

113mm Campo Belo do Sul

98mm Abdon Batista

96mm Bocaina do Sul

96mm Lages

84mm Zortéa

74mm Rio Rufino

62mm Palmeira

62mm São Joaquim

62mm Urupema

57mm Vargem

53mm Otacílio Costa

52mm Alfredo Wagner

CONDIÇÃO DOS RIOS

Situação de emergência

Rio Novo - Rio do Sul: 6,60 metros - às 17h

Encruzilhada II - Otacílio Costa: 7,67 metros - às 17h

Rio Bonito - Bocaina do Sul: 10,02 metros - às 17h

Situação de alerta

Rio Taió - Taió: 6,73 metros - às 17h

Situação de atenção

Rio Itajaí-Açu - Blumenau: 4,14 metros - às 17h

BARRAGENS DO VALE



Barragem Taió

Capacidade: 23 metros

Nível da água: 16,97 metros - às 17h

Reservatório: 55%

Comportas: 7 abertas de 7

Barragem Ituporanga

Capacidade: 31 metros

Nível da água: 25,7 metros - às 17h

Reservatório: 63%

Comportas: 5 abertas de 5

Barragem José Boiteux

Capacidade: 58,5 metros

Nível da água: 12,3 metros

Reservatório: 11%

Comportas: 2 abertas de 2