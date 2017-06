Chuva intensa compromete aulas em pelo menos 39 cidades de SC

Escolas fechadas 05/06/2017 | 11h07 Atualizada em

Os 200 milímetros de chuva acumulados no fim de semana em Santa Catarina somados à previsão da continuidade do mau tempo até a próxima sexta-feira, 9, fizeram com que as aulas da rede estadual fossem canceladas total ou parcialmente nesta segunda, 5, em pelo menos 39 municípios. A região mais afetada pela interrupção das atividades escolares é a de Lages: 44 escolas estaduais de 12 cidades estão de portas fechadas, além da rede municipal, da Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) no principal município da Serra de SC.

Até o final desta manhã, estão canceladas as aulas da rede pública estadual nas seguintes cidades: Brusque, Botuverá, Lages (rede municipal, Uniplac e Udesc também) Anita Garibaldi, São José do Cerrito, Correia Pinto, Palmeira, Otacílio Costa, Bocaína do Sul, Painel, Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Taió, Anitápolis, Rio do Sul, Rio do Oeste, Laurentino, Trombudo Central, Agronômica, Braço do Trombudo, Agrolândia, Ituporanga, Aurora, Atalanta, Vidal Ramos, Leoberto Leal, Imbuia, Petrolândia, Chapadão do Lageado, Alfredo Wagner, Nova Trento e Angelina.



Conforme a Secretaria de Educação, outras seis escolas cancelaram as aulas:

EEB Prof. Tercilio Bastos, de Major Gercino;

EEB João Batista, de João Batista;

EEB Lígia Leal Gomes, de João Batista;

EEB Irene Romão, Navegantes;

EEB Alcuíno Vieira, Camboriú;

EEB João Boos, de Guabiruba, apenas período noturno.

As unidades escolares não têm previsão de retorno. Gerências regionais de educação, juntamente com os gestores das escolas e técnicos da Defesa Civil estão acompanhando e monitorando a situação para garantir a segurança de alunos e funcionários.



A orientação do governo de Santa Catarina é para que alunos, pais e comunidade escolar, antes de se dirigir às escolas, informem-se nas unidades sobre a manutenção ou não das atividades.

Leia também:

Chuva volta ao Estado e causa alagamentos em SC



Defesa Civil de SC está em alerta diante da previsão de altos volumes de chuvas

Defesa Civil emite alerta para quatro cidades de Santa Catarina

Maio de 2017 foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina

Nova previsão de chuva mantém preocupação em Blumenau