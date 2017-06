Chuva em SC: confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula, situação dos rios e barragens

Monitoramento 07/06/2017 | 18h59 Atualizada em

Subiu para 29.350 o número de catarinenses afetados pela chuva. O Estado contabiliza 90 municípios atingidos, com 8,8 mil residências impactadas. No total, são 21.620 desalojados em casas de parentes e amigos e 2.667 em abrigos.

Houve pouca mudança em relação ao balanço de terça-feira da Defesa Civil. As regiões mais atingidas seguem sendo o Alto Vale do Itajaí e Serra catarinense. Lages e Rio do Sul são as cidades mais afetadas pelas enchentes, com 406 e 1079 desabrigados, respectivamente.

Desde o último domingo, 43 deslizamentos de terra foram contabilizados pela Defesa Civil em Santa Catarina. Essa é a ocorrência mais registrada pelo órgão estadual. Em relação à terça-feira, houve um deslizamento a mais registrado.



Escolas

Os alunos, aos poucos, retornam às aulas em algumas cidades. Antes eram 89 mil alunos de 186 escolas da rede estadual sem aulas. Para esta quinta-feira, a previsão é que boa parte volte às aulas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Educação 41 escolas permanecerão sem aula.

Seguindo orientações da Defesa Civil cerca de 17,3 mil alunos continuarão em casa. As cidades que continuam sem aulas na rede estadual é Abelardo Luz, Taió, Rio do Sul, Rio do Oeste, Agrolândia e Faxinal dos Guedes. Além disso, algumas escolas também continuam sem aula: EEB Regente Feijó e EEB Cecília B H Cardoso, em Lontras;EIEB Laklano, em José Boiteux; EEB João Tolentino Junior, em Presidente Nereu; EEB São José, em Itapiranga; EEB Tancredo Neves e EEB Vereador Paulo França, em Ituporanga; EEB Walter Probst, em Aurora.

A Secretaria de Educação de SC pede que os pais façam contato com as escolas para mais informações sobre o andamento das aulas. As escolas que tiveram suas aulas canceladas farão a reposição, em novo calendário a ser definido pela Gerência Regional de Educação e as escolas.



Volume de chuva e nível dos rios

Desde o meio da tarde de terça-feira, os principais rios de Santa Catarina registraram redução dos níveis, segundo a Epagri/Ciram. Mas nas estações Rio Bonito, em Bocaina do Sul, e Rio Carahá, em Lages, o nível de água continuava subindo no final da tarde desta quinta-feira. No Rio Bonito, a condição ainda é considerada situação de emergência para enchente. Nos rios de Taió, Rio do Sul e Rio do Oeste a tendência é de continuar baixando, em Otacílio Costa o nível é considerado estável. Rios como Timbó, Chapadão do Lageado, Canoas e Foz do Rio Negrinho, que na terça-feira apareciam com situação de atenção, agora estão com níveis mais dentro do considerado normal.

Nos últimos quatro dias, os maiores acumulados de chuva foram na Serra catarinense em Campo Belo do Sul (236 mm), Bocaina do Sul (223 mm) e Lages (205 mm). Nas últimas 24 horas, assim como na terça-feira, choveu menos em SC, com os maiores volumes em Urupema (26 mm), Campo Belo do Sul (25 mm), Urubici (23 mm) e Rio Rufino (18 mm).



Barragens

Segundo a Defesa Civil, as barragens do Alto Vale estão desempenhando papel fundamental na prevenção de enchentes. Às 17h desta quarta-feira, a barragem Vale Sul, de Ituporanga, está totalmente cheia, vertendo cerca de 1,13 metro de água. A barragem Vale Oeste, de Taió, tem 79% do reservatório ocupado e opera com cinco comportas abertas. Em José Boiteux, a barragem voltou a operar na noite de segunda-feira, após três anos depois de negociações entre o governo do Estado e indígenas, e está com 13% do reservatório ocupado.

