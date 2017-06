Chuva em SC: confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula, situação dos rios e barragens

Monitoramento 07/06/2017 | 10h00 Atualizada em

Pelo menos 28,8 mil catarinenses foram afetados pela chuva. O Estado contabiliza 90 municípios atingidos, com 8,7 mil residências impactadas. No total, são 21.395 desalojados em casas de parentes e amigos e 2.367 em abrigos.

As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste catarinense. Lages e Rio do Sul são as cidades mais afetadas pelas enchentes, com 406 e 1027 desabrigados, respectivamente. Nos últimos três dias, foram registrados 43 deslizamentos. Além disso, pelo menos 89 mil alunos da rede pública estadual não terão aulas na quarta-feira e sem previsão de retorno.

Desde o último domingo, 43 deslizamentos de terra foram contabilizados pela Defesa Civil em Santa Catarina. Essa é a ocorrência mais registrada pelo órgão estadual, só ficando atrás de inundação (2), chuva intensa (15), enxurrada (11), alagamento (10), e vendaval (1). Apenas no Vale do Itajaí, por exemplo, houve aproximadamente 150 pontos de deslizamentos e vários outros em rodovias da região.



Saiba identificar e o que fazer em caso de deslizamento de terra



Escolas

Alunos também são impactados pela chuva. Cerca de 186 escolas não abrirão as portas nesta quarta-feira e mais de 89 mil alunos não terão aulas e sem previsão de retorno.



A Secretaria de Educação de SC pede que os pais façam contato com as escolas para mais informações sobre o andamento das aulas. As escolas que tiveram suas aulas canceladas farão a reposição, em novo calendário a ser definido pela Gerência Regional de Educação e as escolas.



Volume de chuva e nível dos rios

Desde o meio da tarde de terça-feira, os principais rios de Santa Catarina registraram redução dos níveis, segundo a Epagri/Ciram. Mas nas estações Encruzilhada II, em Otacílio Costa e Rio Bonito, em Bocaina do Sul, o nível de água estava subindo na manhã desta quarta-feira. Nos dois pontos, a condição ainda é considerada situação de emergência para enchente.

A chuva também deu uma trégua à tarde. Em Lages, que registra a maior cheia desde 2011, choveu apenas três milímetros nas últimas 24 horas. Os maiores volumes desde a manhã de terça-feira foram no Norte do Estado, em Rio Negrinho (24 mm), Mafra (22 mm), São João do Itaperiú (22 mm), Itaiópolis (21 mm). Somando o acumulado de chuva desde sábado, a Serra catarinense foi a região mais impactada até o momento.



Barragens

Segundo a Defesa Civil, as barragens do Alto Vale estão desempenhando papel fundamental na prevenção de enchentes. Às 9h desta quarta-feira, a barragem Vale Sul, de Ituporanga, está totalmente cheia, vertendo cerca de 1,17 metro de água. A barragem Vale Oeste, de Taió, tem 79% do reservatório ocupado e opera com três comportas abertas. Em José Boiteux, a barragem voltou a operar na noite de segunda-feira, após três anos depois de negociações entre o governo do Estado e indígenas, e está com 13% do reservatório ocupado.

Leia também:



Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina



Veja quais são as rodovias bloqueadas por conta da chuva em Santa Catarina



Saiba como agir em caso de enchentes e alagamentos



Como evitar doenças em enchentes e alagamentos



Saiba identificar e o que fazer em caso de deslizamento de terra



Rio Itajaí-Açu chega a 7,06m em Blumenau e 10,01m em Rio do Sul



Rio Itajaí-Mirim normaliza e serviços são retomados em Brusque



Cidades mais afetadas pela chuva, Lages e Rio do Sul começam a arrecadar donativos



SC soma 42 ocorrências de deslizamento de terra; Vale, Oeste e Serra são as regiões com maior risco