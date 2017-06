Chuva em SC: confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula, situação dos rios e barragens

Monitoramento 06/06/2017 | 20h04 Atualizada em

Pelo menos 28,6 mil catarinenses foram afetados pela chuva. O Estado contabiliza 90 municípios atingidos, com 8,6 mil residências impactadas. No total, são 21.260 desalojados em casas de parentes e amigos e 2.346 em abrigos.

As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste catarinense. Lages e Rio do Sul são as cidades mais afetadas pelas enchentes, com 406 e 1027 desabrigados, respectivamente. Nos últimos três dias, foram registrados 42 deslizamentos. Além disso, pelo menos 89 mil alunos da rede pública estadual não terão aulas na quarta-feira e sem previsão de retorno.

Desde o último domingo, 42 deslizamentos de terra foram contabilizados pela Defesa Civil em Santa Catarina. Essa é a ocorrência mais registrada pelo órgão estadual, só ficando atrás de inundação (26), chuva intensa (15), enxurrada (11), alagamento (10), e vendaval (1). Apenas no Vale do Itajaí, por exemplo, houve aproximadamente 150 pontos de deslizamentos e vários outros em rodovias da região.



Escolas

Alunos também são impactados pela chuva. Cerca de 180 escolas não abrirão as portas nesta quarta-feira e mais de 89 mil alunos não terão aulas e sem previsão de retorno.



A Secretaria de Educação de SC pede que os pais façam contato com as escolas para mais informações sobre o andamento das aulas. As escolas que tiveram suas aulas canceladas farão a reposição, em novo calendário a ser definido pela Gerência Regional de Educação e as escolas.



Volume de chuva e nível dos rios

Desde o meio da tarde desta terça-feira, os principais rios de Santa Catarina registraram redução dos níveis, segundo a Epagri Ciram. Mas nas estações Encruzilhada II, em Otacílio Costa, Itajaí d¿Oeste, em Rio do Oeste, e Rio Bonito, em Bocaina do Sul, o nível de água continuava subindo. Nos três pontos, a condição ainda é considerada situação de emergência para enchente.

Em Taió, o Rio Itajaí d¿Oeste estava com o nível estável e em Rio do Sul, o Rio Itajaí-Açu registrava queda, com 10,27 metros. O Rio Carahá, em Lages, baixou de 6,90 metros às 16h para 6,75 às 19h. A cidade registrou pico às 2h desta terça-feira, com 7,37 metros e desde então o índice começou a declinar, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais.

A chuva também deu uma trégua à tarde. Em Lages, que registra a maior cheia desde 2011, choveu apenas seis milímetros. Em contrapartida, Taió registrou 39mm, seguido por São João do Itaperiú (38mm), Tijucas (37mm), São João Batista (37mm), Joinville (37mm) e Rio do Sul (36mm).

Barragens

Segundo a Defesa Civil, as barragens do Alto Vale estão desempenhando papel fundamental na prevenção de enchentes. Às 18h desta terça-feira, a barragem Vale Sul, de Ituporanga, está totalmente cheia, vertendo cerca de 1,49 metro de água. A barragem Vale Oeste, de Taió, tem 77% do reservatório ocupado e opera com três comportas abertas. Em José Boiteux, a barragem voltou a operar na noite de segunda-feira, após três anos depois de negociações entre o governo do Estado e indígenas, e está com 12% do reservatório ocupado.

