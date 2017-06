Chuva em SC: confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula, situação dos rios e barragens

Monitoramento 06/06/2017 | 12h51 Atualizada em

Rio do Sul é o município mais afetado, com 739 pessoas desabrigadas

Mais de 27,6 mil pessoas já foram afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina. As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste catarinense. Até o momento, 8.681 residência foram afetadas, deixando 2.093 pessoas em abrigos públicos e outras 1.309 desalojadas, na casa de amigos e parentes.

Escolas

Nesta terça-feira, 80 mil alunos de 160 escolas públicas da rede estadual de ensino estão sem aula, segundo a Secretaria de Estado da Educação. Não há previsão de retorno. As Gerências Regionais de Educação, juntamente com os gestores das escolas e técnicos da Defesa Civil, estão acompanhando e monitorando a situação.

Volume de chuva e nível dos rios

As principais ocorrências registradas pela Defesa Civil foram deslizamentos, inundações e enxurradas. A preocupação, no momento, é a chegada de uma nova frente fria entre quarta e quinta-feira, com previsão de volume médio de chuva entre 40 e 70 mm na maior parte das regiões, podendo chegar aos 100 mm pontualmente.

Nas últimas 48 horas, o volume de chuva passou dos 200 mm em Bocaina do Sul e Campo Belo do Sul, volume considerado alto. Lages, um dos municípios mais atingidos em SC, com 318 pessoas desabrigadas, também teve volume elevado de chuva: 182 mm.

Na manhã desta terça-feira, quatro cidades estavam com os rios em situação de emergência para enchente, segundo dados da Epagri/Ciram, em Taió, Rio do Sul, Bocaina do Sul e Otacílio Costa (confira abaixo).

Barragens

Segundo a Defesa Civil, as barragens do Alto Vale estão desempenhando papel fundamental na prevenção de enchentes. No momento, a barragem Vale Sul, de Ituporanga está totalmente cheia, vertendo cerca de 1,74 metro de água. A barragem Vale Oeste, de Taió, tem 75% do reservatório ocupado e opera com três comportas abertas. Em José Boiteux, a barragem voltou a operar na noite de segunda-feira, após três anos depois de negociações entre o governo do Estado e indígenas, e está com 12% do reservatório ocupado.

