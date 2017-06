Chuva causa perdas agrícolas em todas as regiões de Santa Catarina

Chuva em SC 07/06/2017 | 17h23 Atualizada em

A chuva das últimas duas semanas em Santa Catarina causaram estragos no setor agropecuário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa/Epagri) já calculam os prejuízos, que prejudicaram nas safrinhas de feijão e milho, que estão em fase final de colheita. O relatório preliminar foi divulgado nesta quarta-feira.

Apesar de boa parte da 2ª safra de feijão e milho já ter sido colhida, as perdas nas áreas remanescentes podem chegar a 100%. As regiões mais prejudicadas foram a Oeste e Extremo-Oeste. Em Rio do Sul, ainda não foi possível realizar levantamento.

Confira as perdas por região:

Oeste:

Em 71 municípios, são 11,8 mil hectares plantados de feijão. A produção da safrinha era esperada em 22,2 mil toneladas. Segundo informações obtidas com técnicos e produtores dos municípios afetados, falta colher 6 mil hectares de feijão e as perdas são estimadas em 50% da produção, ou seja, 5 mil toneladas que poderão ser perdidas.

Na produção de leite ainda não há registro de perdas. As coletas estão sendo executadas mesmo com dificuldade devido às estradas danificadas.

Meio-Oeste

Na região de Joaçaba os maiores prejuízos são na atividade leiteira. A redução na produção já gira em torno de 10%. Além disso há atraso tanto no plantio de alho quanto no término da colheita de milho.

Sul

Os danos são nas lavouras de feijão e hortaliças. A região de Criciúma já contabiliza perdas de aproximadamente 35% nas plantações de hortaliças e a safrinha de feijão pode ter 30% da produção comprometida.

A colheita de feijão esperada era de 6 mil toneladas, das quais 1,5 mil toneladas podem ser perdidas ou perder a qualidade comercial.

No leite, as perdas giram em torno de 20% em decorrência das pastagens de inverno que não se desenvolvem plenamente.

Planalto Norte

Na região de Canoinhas, os principais problemas estão na atividade leiteira. A captação de leite continua a ser feita por acessos alternativos às estradas interditadas, mas as pastagens estão danificadas pelo excesso de chuvas.

No município de Ireneópolis, onde a produção de cebola é realizado sob o sistema de plantio direto, poderá ocorrer replantio de algumas áreas devido às enxurradas.

Extremo-Oeste

Na região de São Miguel do Oeste há diminuição no volume de leite produzido e perdas na produção de silagem e de pastagens anuais.

Boa parte da produção de feijão já foi colhida, porém cerca de 1,8 mil toneladas poderão ser perdidas.

